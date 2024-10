Hund gefunden: Suche nach vermisstem Augsburger Bergsteiger eingestellt

Seit über zwei Wochen gilt ein Bergsteiger aus Augsburg als vermisst. Christoph M. war am 20. September in Italien im Bereich des Monte-Rosa-Massivs zu einer Tour aufgebrochen. Er kehrte davon, wie bereits berichtet, nicht mehr zurück. Inzwischen haben Einsatzkräfte eine Spur des 58-Jährigen gefunden. Nicht nur das. Am Samstag entdeckten Retter den Hund des Augsburgers am Bergmassiv im Schnee. In der Familie des Vermissten geht man vom Schlimmsten aus.

