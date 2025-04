Im früheren „Geisterhaus“ herrscht jetzt Leben – zumindest ein bisschen

Die Immobilie am Schmiedberg wirkt enorm wuchtig, nicht nur durch die Lage an der Hangkante. Und groß ist sie ja auch: 80 Wohnungen sind in den vergangenen Jahren in dem Gebäude entstanden, das aufgrund einer jahrzehntelangen Leerstandsgeschichte in Augsburg als „Geisterhaus“ einigermaßen berüchtigt war. Inzwischen kann davon keine Rede mehr sein: In dem Gebäude leben Mieter, die umfangreichen Arbeiten wirken weitgehend abgeschlossen – mit einer Ausnahme.

