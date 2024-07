Ein Zimmer mit Küche, Bad: In Augsburg boomen die Mikro-Apartments

Noch ist die etwa 5000 Quadratmeter große Fläche in der Haunstetter Straße eine Brache. Bauzäune umgrenzen das Gelände, in dem das Unkraut wuchert. Doch im Laufe der kommenden Jahre sollen hier mehrere Gebäude mit zusammen fast 200 Wohnungen hochgezogen werden, die meisten davon Studentenapartments: ein Zimmer mit Küchenzeile, ein Bad, das war es. In den vergangenen Jahren entstanden bereits etliche vergleichbare Anlagen in Augsburg, andere Projekte sind im Bau oder werden noch geplant. Man kann, blickt man auf die nackten Zahlen, von einem Boom der Mikro-Apartments im Stadtgebiet sprechen. Ein Boom, den sich Experten mit unterschiedlichen Gründen erklären.

