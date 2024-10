Attraktive Innenstadt: Bürger wünschen sich mehr Grün und mehr Wohnungen

Karstadt, Studio Eckerle, Rübsamen … - zahlreiche Geschäfte in der Augsburger Innenstadt haben zuletzt geschlossen. Händler, die noch da sind, klagen über einen Attraktivitätsverlust der City, über den auch Veranstaltungen wie die Light Nights mit Tausenden Besuchern langfristig nicht hinweghelfen könnten. Doch was müsste passieren, damit die Stadt für Besucherinnen und Kunden wieder attraktiver wird? Unsere Redaktion hat Leser nach ihren Vorschlägen gefragt.

„Man sollte die Innenstadt in einen Ort verwandeln, an dem man gerne ist, sich wohlfühlt und wo man sich gerne mit Freunden verabredet“, sagt Christian Gruber. Bisher habe der Fokus darauf gelegen, dass eine Innenstadt schnell mit dem Auto erreichbar sein müsse, was dazu geführt habe, dass die Menschen nur zum Einkaufen hinfuhren. Dieser Fokus müsse sich verändern. In einer Innenstadt, in der man sich gerne aufhält, müsste man laut Gruber „vor Bullenhitze, knallender Sonne, Regen und Kälte“ geschützt sein, man müsste sitzen können, „es sollte schattig sein, grün“.

Die Begrünung der Innenstadt ist ein Thema, das viele beschäftigt. Damit sich die Menschen gerne in Augsburg aufhalten, „braucht es dort mehr Grünflächen und Bäume“, fordert Benigna Gruber. Sasha ist der Ansicht, dass die Stadt zwischen Königsplatz und Rathausplatz „sehr grau“ sei, was vor allem im Sommer unangenehme Auswirkungen habe. „Wären nicht die schönen Häuserfassaden, wäre die Asphaltwiese noch deprimierender.“ Auch der Rathausplatz könnte Bäume gut vertragen.

Attraktive Augsburger Innenstadt: Leser fordern mehr Wohnraum

Eine Belebung der Innenstadt können sich viele Leser auch durch Menschen vorstellen, die dort leben. „Die Stadt nach Acht ist momentan in aller Munde, aber was macht eine Stadt, wenn tagsüber sich das Stadtbild wandelt und ganze Straßenzüge aussterben?“, fragt Markus Feustel. Es gäbe viele leer stehende Büroflächen im Innenstadtbereich, die man durch eine Förderung in Wohnraum umwandeln könnte. Damit wieder mehr Menschen die Innenstadt als attraktiven Wohnraum empfänden, müssten in Straßen mit Clubs und Cafés die Auflagen für Lärmschutz und Nachtruhe eingehalten werden. Und, auch das findet Feustel: „Verkehrskonzept und -führung müssten überdacht werden.“ Er schlägt unter anderem einen Tunnel unter Karlstraße und Grottenau vor, um die „stinkige Stadtautobahn“ unter die Erde zu legen und oberirdisch nur noch die Straßenbahn zu führen. Wichtig sei dabei, „nicht jeden Parkplatz abzuschaffen“.

Womit ein weiteres Thema angesprochen ist, das viele beschäftigt: Erreichbarkeit und Parkmöglichkeiten. Klaus Huber, Inhaber eines Geschäftes in der Innenstadt, ist die Entwicklung der vergangenen Jahre ein Dorn im Auge: „Die Stadt Augsburg hat, wie so viele andere Städte auch, in den letzten 50 Jahren versucht, mit der Devise ,Autos raus‘ die Innenstadt attraktiver zu machen. Das Ergebnis ist für alle sichtbar. Wie wär's mal mit dem Versuch, die Stadt durch bessere Erreichbarkeit mit dem Auto und kostenlose Parkplätze attraktiver zu machen?“, schlägt er vor.

Marlene Reiter aus Baar im Landkreis Augsburg müsste mit dem Auto in die Stadt fahren, da es in ihrem Ort an Möglichkeiten für den öffentlichen Nahverkehr fehlt. „In Augsburg hatte ich immer den Eindruck, nachdem ich meine Parkgebühren bezahlt hatte, mir ein paar Quadratmeter Augsburg gekauft zu haben.“ Deshalb kommt sie schon länger nicht mehr nach Augsburg zum Einkaufen. Vielen Bekannten, so Reiter, gehe es ähnlich.

Leseraufruf: Wie müsste sich Augsburg entwickeln, um für einen Besuch wieder attraktiv zu werden? Schreiben Sie uns Ihre Meinung an lokales@augsburger-allgemeine.de, Stichwort Innenstadt. Bitte geben Sie Ihren vollen Namen und ihren Wohnort an.