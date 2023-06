"Das war überkrass": Bands über das Modular und die Festivalsaison

Die Festivalsaison läuft. Auf dem Modular haben wir unter anderem John Garner, Von Wegen Lisbeth und Esther Graf zum Interview getroffen. Hier sehen Sie die Videos.

33.000 Menschen feierten dieses Jahr auf dem Modular-Festival in Augsburg. Für viele Bands war es der Beginn des Festival-Sommers. Wie blicken die Bands auf das Augsburger Festival und die anstehenden Konzerte? Wir haben sie für Kurzinterview getroffen.

John Garner: "Wir wollen die Bühnen dieser Welt erklimmen"

Sie waren die Lokalmatadoren auf dem Modular-Festival 2023. In Blickweite der Bühne befindet sich der Proberaum der Augsburger Band John Garner. Sie blickt auf nicht ganz einfache Zeiten zurück und sagt, es sei ein Wunder, dass es sie heute noch gebe. "Ein schönes Wunder", wie sie betonen. Dieses Jahr erscheint sogar ein neues Album.

Von Wegen Lisbeth: "Die Tage verschwimmen grade etwas“

Die Berliner Indie-Pop-Band Von Wegen Lisbeth gibt es schon seit 2006. Ein paar Namenswechsel und Hits später sind sie nicht mehr aus der deutschen Musikszene wegzudenken. Als wir Matze Rohde (Gesang, Gitarre) und Julian Hölting (E-Bass) für das Interview treffen, sind sie gerade erst auf dem Festival-Gelände angekommen – werden aber sofort erkannt und von Fans um Selfies gebeten. Uns haben sie verraten, wie ihr vorheriger Modular-Auftritt war und was sie an Festivals schätzen.

Esther Graf: "Das war überkrass"

Wir haben die österreichische Sängerin Esther Graf, 24, nach ihrem Auftritt auf dem Modular-Festival getroffen. Sie sagt: "Das war echt der beste Festivalstart, den man haben kann. Das war überkrass." Den Stil ihrer Musik beschreibt sie als Popmusik mit Punkeinflüssen. Esther Graf lächelt viel, sitzt locker im Backstagebereich – sie erweckt nicht den Eindruck, als würde sie häufig an sich zweifeln. Dennoch erzählt sie, sie frage sich vor jedem Konzert: "Kommt überhaupt jemand?" Es waren nicht nur ein paar Leute gekommen, sondern eine Menschenmasse, um sie singen zu hören.

MRTI: "Jetzt ist es Zeit, auf weibliche Künstlerinnen zu setzen"

Die DJ MRTI (Martina) hat selbst mehrere Jahre in Augsburg gewohnt und ist gut vernetzt. Sie legt mit dem Tatort Kollektiv auf und organisiert selbst bei Partys. Diversität ist ihr dabei besonders wichtig. "Die letzten Jahre waren so viele männliche Künstler an der Reihe, jetzt ist es Zeit auf weibliche Künstlerinnen zu setzen", sagt sie.

Ihren Stil beschreibt sie als Groove, Trance, House. Vor ihrem Auftritt sei sie noch sehr nervös gewesen, erzählt sie uns am Nachmittag. Am Ende des Abends ist auf der Clubstage davon nichts mehr zu sehen.

Kaffkiez: "So ein bisschen Aufregung gehört auf jeden Fall dazu"

Kaffkiez – das sind fünf junge Männer aus Rosenheim. 2020 schafften sie mit ihrer Single "Nie allein" den Durchbruch, 2023 traten sie jetzt zum ersten Mal beim Modular auf. "Das erste Festival mit richtigem Wetter dieses Jahr." Im Interview verraten Johannes Eisner (Gesang, Gitarre) und Johannes Gottwald (Piano), welche Bands sie sich auf dem Festival selbst gerne anschauen möchten und was ihr liebstes Festivalgetränk ist.