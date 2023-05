33.000 Menschen feiern friedlich – die Bilanz des Modular-Festivals 2023

Polizei und Sanitätsdienste attestieren dem Modular-Festival in Augsburg ein friedliches Miteinander. Lärmschutzmessungen zeigen keine Überschreitung der Grenzwerte an.

Am Pfingstmontag ist Festivalleiter Patrick Jung überwältigt von den vergangenen Tagen: Bereits im Vorfeld war das Jugendfestival Modular ausverkauft gewesen und habe den Veranstaltern täglich 11.000 Besucherinnen und Besucher beschert. An drei sonnigen Tagen konnte gemeinsam friedlich gefeiert werden. So viel Wetterglück hatten die Veranstalter in den vergangenen Jahren nicht gehabt.

Modular-Festival in Augsburg: Anwohner hatten sich beschwert

"Ich bin stolz auf die ganze Truppe", sagte Jung. Denn neben dem Organisationsteam des Stadtjugendrings, der im Auftrag der Stadt das Jugendfestival veranstaltet, packen rund 500 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer mit an, damit das Festival gestemmt werden kann. Anwohnerbeschwerden habe es gegeben. Nachdem der Lärmschutzbeauftragte der Veranstaltung samt Vertreter der Ordnungsbehörde vor Ort Messungen durchgeführt hatten, konnte keine Überschreitung der Grenzwerte festgestellt werden.

Dass es sich um ein sehr friedliches Fest handele, attestierte Christopher Williams, der Einsatzleiter der Polizei. Die Sanitätsdienste zählten rund 250 Patienten. Raphael Doderer, Sprecher der Augsburger Hilfsorganisationen: "Da war alles dabei – vom Pflaster bis zum Sturz in der Rollschuhdisko." 15 Patientinnen und Patienten wurden zur Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt werde die Arbeit auf dem Modular-Festival von den Sanitätern oft als ihr "Lieblingsdienst" bezeichnet, weiß der Sprecher. "Das liegt an dem schönen Miteinander von Publikum, Veranstalter, Mitwirkenden."

