Der Skandal von Gablingen und das Rätsel der verschwundenen Briefe

Wer im Knast sitzt, hat nur wenig Chancen der Kommunikation nach außen, das liegt in der Natur der Dinge. Telefonate, persönliche Kontakte, Gespräche mit Menschen, die nicht in Haft hocken? All das ist möglich, aber sehr eingeschränkt – was oft Anlass für Beschwerden von Insassen ist. In der JVA Augsburg-Gablingen, die derzeit im Fokus der Ermittlungsbehörden steht, ist das nicht anders als in anderen Gefängnissen, was die inzwischen freigestellte frühere Leiterin der Gablinger Anstalt, Zoraida Maldonado de Landauer, in einer Dokumentation unserer Zeitung einmal dahingehend kommentierte, dass die Leute ja Briefe verfassen könnten. Allerdings berichten mehrere Quellen, dass Briefe und Anträge in dem Gefängnis zuletzt auffallend oft verschwunden sein sollen.

