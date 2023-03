Kindergärten und Kitas in Augsburg: Eine Übersicht

Welche Kindergärten, Kindertagesstätten, Krippen und Horte gibt es in Augsburg? Wir bieten Ihnen eine Übersicht inklusive Adressen, Anmeldung und Kosten.

Im Gegensatz zur 12-jährigen Schulpflicht gibt es für bayerische Kinder keine Pflicht, einen Kindergarten oder eine Kita zu besuchen. Expertinnen und Experten sprechen sich jedoch für einen Besuch ab dem vierten Lebensjahr aus, da dies zur Sozialisation mit Gleichaltrigen sowie zur Entlastung der Eltern beiträgt. In diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Kindergärten und Kindertagesstätten in Augsburg vor. Zur besseren Übersicht sind sie nach Träger und Stadtteilen in Augsburg geordnet.

So viele Kindergärten und Kitas gibt es in Augsburg

In der Stadt Augsburg gibt es insgesamt 125 Kindergärten und Kitas, die von verschiedenen Trägern betreut werden.

Stadt Augsburg : 32 Einrichtungen

: 32 Einrichtungen Katholische Träger: 32 Einrichtungen

Evangelische Träger: 16 Einrichtungen

Arbeiterwohlfahrt ( AWO ): 6 Einrichtungen

): 6 Einrichtungen Freie Träger: 39 Einrichtungen

So funktioniert die Anmeldung für einen Kindergarten in Augsburg

Über das offizielle Kita-Portal der Stadt Augsburg können Sie ihr Kind bis Ende Februar jedes Jahres für das kommende Kindergartenjahr vormerken. Das bedeutet jedoch nicht, dass Sie automatisch einen Platz erhalten. Dies hängt vielmehr von verschiedenen Faktoren wie der Personaldichte oder dem Budget der Einrichtung ab. In einigen privaten Kindergärten und Kitas können Sie direkt einen Platz buchen.

Katholische Kindertagesstätten werden von der St.-Simpert-Stiftung verwaltet. Auf der offiziellen Webseite der Stiftung finden Sie eine Anmeldemöglichkeit für sowie weitere Informationen über die Arbeit der St.-Simpert-Stifung.

Das kostet ein Platz in einem Kindergarten oder einer Kita in Augsburg

Je nach Träger variieren die monatlichen Kosten für einen Kita- oder Kindergartenplatz teilweise erheblich. Neben den Betreuungskosten müssen Sie – je nach Alter Ihres Kindes und der Art der Betreuung – mit Gebühren für die tägliche Versorgung mit Hygieneartikeln sowie zusätzlichen Verpflegungskosten rechnen. Berufstätige Eltern, die einen Betreuungsplatz nach 16 Uhr oder während der Ferienzeiten wahrnehmen möchten, können dies gegen einen geringen monatlichen Aufschlag tun.

Die Gebührenordnung für einen Kita-Platz in einer städtischen Kita finden Sie auf der offiziellen Webseite der Stadt Augsburg.

Bei den Kitas und Kindergärten, die sich unter kirchlicher Führung befinden, richten sich die Gebühren nach der Gebührenordnung der Stadt Augsburg.

Die Gebühren für einen Betreuungsplatz in einer Kita der Arbeiterwohlfahrt (AWO) finden Sie auf der offiziellen Webseite.

Diese Betreuungsangebote gibt es in den Kitas und Kindergärten in Augsburg

Kindergarten : Hier werden Kinder von drei bis sieben Jahren betreut. In vielen Kindergärten wird ein Mittagessen angeboten.

Hier werden Kinder von drei bis sieben Jahren betreut. In vielen wird ein Mittagessen angeboten. Kindertagesstätte : In einer Kita werden Kinder ganztägig (in der Regel bis 16.30 Uhr) betreut.

In einer Kita werden Kinder ganztägig (in der Regel bis 16.30 Uhr) betreut. Haus für Kinder: Dabei handelt es sich um ein Betreuungsangebot, bei dem Kinder zwischen null und zwölf Jahren unter einem Dach betreut werden. Schulpflichtige Kinder kommen nach der Schule hierher und erhalten neben einem Mittagessen auch Hilfe bei Hausaufgaben.

Dabei handelt es sich um ein Betreuungsangebot, bei dem Kinder zwischen null und zwölf Jahren unter einem Dach betreut werden. Schulpflichtige Kinder kommen nach der hierher und erhalten neben einem Mittagessen auch Hilfe bei Hausaufgaben. Integrative Einrichtung: In integrativen Einrichtungen werden Kinder mit und ohne körperliche oder geistige Behinderung gemeinsam betreut.

In integrativen Einrichtungen werden Kinder mit und ohne körperliche oder geistige Behinderung gemeinsam betreut. Hort: In einem Hort werden Kinder von der Einschulung bis ins Teenageralter nach der Schule betreut. Sie erhalten hier ein Mittagessen und Hilfe bei Hausaufgaben.

In einem Hort werden Kinder von der bis ins Teenageralter nach der betreut. Sie erhalten hier ein Mittagessen und Hilfe bei Hausaufgaben. Krippe : Die Kinderkrippe ist ein Betreuungsangebot für Kinder bis drei Jahre. Die Kinder erhalten hier frühkindliche Erziehung und werden auf den Besuch eines Kindergartens oder einer Kindertagesstätte vorbereitet.

Diese Kindergärten und Kitas stehen unter der Trägerschaft der Stadt Augsburg

Am Schäfflerbach:

Kindertageseinrichtung Provinostraße

Adresse : Provinostraße 29, 86153 Augsburg

: Provinostraße 29, 86153 Kontakt: 0821 / 324-64635

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten.

. Leitung: Christina Stockhammer

Bahnhofs-, Bismarckviertel:

Kindertageseinrichtung Sparkassenkindergarten

Adresse : Hermanstraße 33, 86159 Augsburg

: Hermanstraße 33, 86159 Kontakt: 0821 / 324-64647

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten.

. Leitung: Jelica Bonic

Bärenkeller:

Kindertageseinrichtung Meisenweg

Adresse : Meisenweg 1, 86153 Augsburg

: Meisenweg 1, 86153 Kontakt: 0821 / 324–6223

Leistungen: Häuser für Kinder, Kindergarten, Kindergrippe und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Stefanie Gottschalk

Bleich und Pfärrle:

Kindertageseinrichtung Reischlestraße

Adresse : Reischlestraße 51, 86153 Augsburg

: Reischlestraße 51, 86153 Kontakt: 0821 / 324–6286

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kindergarten und Hort.

für Kinder, und Hort. Leitung: Eduard Schmeißer-Rüb

Kindertageseinrichtung St. Stephan

Adresse : Stephansplatz 6, 86152 Augsburg

: 6, 86152 Kontakt: 0821 / 324–64663

Leistungen: Kindergarten und Kindergrippe.

und . Leitung: Theresa Collisi

Göggingen:

Kindertageseinrichtung Fabrikstraße

Adresse : Fabrikstraße 4, 86199 Augsburg

: Fabrikstraße 4, 86199 Kontakt: 0821 / 324–6277

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder und Kindergarten.

für Kinder und . Leitung: Anja Staffa

Kindertageseinrichtung Josef-Felder-Straße

Adresse : Josef-Felder-Sraße 29, 86199 Augsburg

: Josef-Felder-Sraße 29, 86199 Kontakt: 0821 / 324–6262

Leistungen: Kindergarten und Kindergrippe.

und . Leitung: Christiane Anlauf

Haunstetten:

Kindertageseinrichtung Dudenstraße

Adresse : Dudenstraße 3, 86179 Augsburg

: Dudenstraße 3, 86179 Kontakt: 0821 / 324–6271

Leistungen: Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

, und Hort. Leitung: Ute Stieber

Integrative Kindertageseinrichtung Johann-Strauß-Straße

Adresse : Johann-Strauß-Straße 11a, 86179 Augsburg

: 11a, 86179 Kontakt: 0821 / 324–6280

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kinderkrippe und Kindergarten.

und . Leitung: Sonja Kobold

Hochfeld:

Kindertageseinrichtung Immelmannstraße

Adresse : Immelmannstraße 2, 86159 Augsburg

: Immelmannstraße 2, 86159 Kontakt: 0821 / 324–6250

Leistungen: Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

, und Hort. Leitung: Angela Vogl

Hochzoll:

Kindertageseinrichtung Zugspitzstraße

Adresse : Zugspitzstraße 84, 86163 Augsburg

: Zugspitzstraße 84, 86163 Kontakt: 0821 / 324–64660

Leistungen: Kinderkrippe und Kindergarten.

und . Leitung: Melanie Korutschka

Kindertageseinrichtung Mittenwalder Straße

Adresse : Mittenwalder Straße 27, 86163 Augsburg

: 27, 86163 Kontakt: 0821 / 324–6280

Leistungen: Häuser für Kinder, Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Beate Auer

Jakobervorstadt:

Kindertageseinrichtung Remshartgäßchen

Adresse : Remshartgäßchen 6, 86152 Augsburg

: Remshartgäßchen 6, 86152 Kontakt: 0821 / 324–6211

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Anja Rettenbacher

Kriegshaber:

Kindertageseinrichtung Dr. Dürrwanger-Straße

Adresse : Dr.-Dürrwanger-Straße 42, 86156 Augsburg

: Dr.-Dürrwanger-Straße 42, 86156 Kontakt: 0821 / 324–6269

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Bettina Gerlach

Integrative Kindertageseinrichtung Familie-Einstein-Straße

Adresse : Familie-Einstein-Straße 13c, 86156 Augsburg

: 13c, 86156 Kontakt: 0821 / 324–6263

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kindergarten und Kinderkrippe.

für Kinder, und . Leitung: Sara Kleitner

Kindertageseinrichtung Grenzstraße

Adresse : Grenzstraße 77, 86156 Augsburg

: Grenzstraße 77, 86156 Kontakt: 0821 / 324–64669

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Janette Czaplinski

Kindertageseinrichtung Ulmer Straße

Adresse : Ulmer Straße 180/182a, 86156 Augsburg

: 180/182a, 86156 Kontakt: 0821 / 324–6287

Leistungen: Häuser für Kinder und Kindergarten.

für Kinder und . Leitung: Melinda Lugert

Lechhausen:

Kindertageseinrichtung Steinerne Furt

Adresse : Steinerne Furt 40, 86167 Augsburg

: Steinerne Furt 40, 86167 Kontakt: 0821 / 324–64620

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Anita-Carina Haugg

Kindertageseinrichtung Euler-Chelpin-Straße

Adresse : Euler-Chelpin-Straße 25, 86167 Augsburg

: 25, 86167 Kontakt: 0821 / 324–6214

Leistungen: Häuser für Kinder, Kindergarten und Hort.

für Kinder, und Hort. Leitung: Sabine Barnickel

Kindertageseinrichtung Lützowstraße

Adresse : Soldnerstraße 35, 86167 Augsburg

: Soldnerstraße 35, 86167 Kontakt: 0821 / 324–6226

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Claudia Wißler-Scheel

Kindertageseinrichtung Schleiermacherstraße

Adresse : Schleiermacherstraße 9, 86167 Augsburg

: Schleiermacherstraße 9, 86167 Kontakt: 0821 / 324–6235

Leistungen: Häuser für Kinder und Kindergarten.

für Kinder und . Leitung: Stephanie Benninger

Links der Wertach:

Kindertageseinrichtung Eichlerstraße

Adresse : Eichlerstraße 3, 86154 Augsburg

: Eichlerstraße 3, 86154 Kontakt: 0821 / 324–6275

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Mareen Lachmann-Ramm

Oberhausen:

Integrative Kindertageseinrichtung Bleicherbreite

Adresse : Eschenhofstraße 24, 86154 Augsburg

: Eschenhofstraße 24, 86154 Kontakt: 0821 / 324–6266

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Regina Funk

Kindertageseinrichtung Schönbachstraße

Adresse : Schönbachstraße 124, 86154 Augsburg

: Schönbachstraße 124, 86154 Kontakt: 0821 / 324–6295

Leistungen: Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

, und Hort. Leitung: Elke Kollenz

Kindertageseinrichtung Zollernstraße

Adresse : Zollernstraße 51, 86154 Augsburg

: Zollernstraße 51, 86154 Kontakt: 0821 / 324–6220

Leistungen: Häuser für Kinder, Kindergarten und Hort.

für Kinder, und Hort. Leitung: Gabriele Großhauser

Pfersee:

Kindertageseinrichtung Hessenbachstraße

Adresse : Hessenbachstraße 29f, 86154 Augsburg

: Hessenbachstraße 29f, 86154 Kontakt: 0821 / 324–6260

Leistungen: Integrative Einrichtung und Kindergarten.

. Leitung: Carina Wendl

Stadtjägerviertel:

Kindertageseinrichtung Schwimmschulstraße

Adresse : Schwimmschulstraße 5½, 86153 Augsburg

: Schwimmschulstraße 5½, 86153 Kontakt: 0821 / 324–64610

Leistungen: Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

, und Hort. Leitung: Milada Rudzinski

Universitätsviertel:

Kindertageseinrichtung Hermann-Köhl-Straße

Adresse : Hermann-Köhl-Straße 2, 86159 Augsburg

: 2, 86159 Kontakt: 0821 / 324–6258

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Stephanie König

Kindertageseinrichtung Josef-Priller-Straße

Adresse : Josef-Priller-Straße 21a, 86159 Augsburg

: 21a, 86159 Kontakt: 0821 / 324–6283

Leistungen: Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Petra Heilgemeir

Kindertageseinrichtung Ulrich-Schiegg-Straße

Adresse : Ulrich-Schiegg-Straße 18, 86159 Augsburg

: 18, 86159 Kontakt: 0821 / 324–6256

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Andrea Reinke

Wolfram- und Herrenbachviertel:

Integrative Kindertageseinrichtung Herrenbachstraße

Adresse : Herrenbachstraße 24 1/2, 86161 Augsburg

: 24 1/2, 86161 Kontakt: 0821 / 324–6232

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Eva-Christine Kramer

Katholische Kindergärten und Kitas in Augsburg

Am Schäfflerbach:

Kath. Kindertagesstätte St. Simpert

Adresse : Simpertstraße 6, 86153 Augsburg

: Simpertstraße 6, 86153 Kontakt: 0821 / 551180

Leistungen: Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Kerstin Rada-Öner

Antonsviertel:

Kindergarten St. Albertus

Adresse : Imhofstraße 60a, 86159 Augsburg

: Imhofstraße 60a, 86159 Kontakt: 0821 / 574444

Leistungen: Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Frau Häring

Kath. Kindertagesstätte St. Anton

Adresse : Mundingstraße 7, 86159 Augsburg

: Mundingstraße 7, 86159 Kontakt: 0821 / 593860

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Gaby Breitenborn

Bärenkeller:

Kath. Krippe und Kindergarten St. Konrad

Adresse : Wertinger Straße 103, 86156 Augsburg

: 103, 86156 Kontakt: 0821 / 45440921

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Alina Lachstädter

Bleich und Pfärrle:

Kinderhaus Sonnenschein

Adresse : Schwedenweg 3 - 5, 86152 Augsburg

: Schwedenweg 3 - 5, 86152 Kontakt: 0821 / 45012321

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kindergarten und Kinderkrippe.

für Kinder, und . Leitung: -

Bergheim:

Kath. Kindergarten St. Remigius

Adresse : Hauptstraße 17, 86199 Augsburg

: Hauptstraße 17, 86199 Kontakt: 0821 / 93898

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Natalia Prichoda

Firnhaberau:

Kath. Kindertagesstätte St. Franziskus

Adresse : Hermann-Köhl-Straße 2, 86169 Augsburg

: 2, 86169 Kontakt: 0821 / 704241

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Natascha Zips

Georgs- und Kreuzviertel:

Kath. Kindertagesstätte St. Georg

Adresse : Georgenstraße 12a, 86152 Augsburg

: Georgenstraße 12a, 86152 Kontakt: 0821 / 5089540

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

, und Hort. Leitung: -

Göggingen:

Kath. Kindertagesstätte St. Anna

Adresse : Gabelsbergerstraße 14, 86199 Augsburg

: Gabelsbergerstraße 14, 86199 Kontakt: 0821 / 90737080

Leistungen: Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: -

Hammerschmiede:

Kath. Kindertagesstätte Christkönig

Adresse : Pappelweg 5a, 86169 Augsburg

: Pappelweg 5a, 86169 Kontakt: 0821 / 707234

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten, Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Hort.

, für Kinder, und Hort. Leitung: Elisabeth Strätling-Busch

Haunstetten:

Kath. Kindertagesstätte St. Albert

Adresse : Tiroler Straße 5, 86179 Augsburg

: 5, 86179 Kontakt: 0821 / 8087530

Leistungen: Kindergarten, Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Hort.

, für Kinder, und Hort. Leitung: Renate Jaworski-Galas

Janusz Korczak Kath. Kindergarten und Krippe

Adresse : Brahmsstraße 33, 86179 Augsburg

: Brahmsstraße 33, 86179 Kontakt: 0821 / 880814

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: Corina Knoll-Tauber

Kath. Kindergarten und Hort St. Pius

Adresse : Mittelfeldstraße 2, 86179 Augsburg

: Mittelfeldstraße 2, 86179 Kontakt: 0821 / 83900

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Sabrina Koschwitz

Innenstadt, St.Ulrich-Dom:

Kath. Kindertagesstätte St. Ulrich und Afra

Adresse : Weite Gasse 6, 86150 Augsburg

: Weite Gasse 6, 86150 Kontakt: 0821 / 410100

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

, und Hort. Leitung: Ruth Walter

Jakobervorstadt:

Kath. Kita "Zum Schutzengel" St. Max

Adresse : Riedlerstraße 3, 86152 Augsburg

: Riedlerstraße 3, 86152 Kontakt: 0821 / 510014

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: Jaqueline Liepert

Hochzoll:

Kindergarten Heilig Geist

Adresse : Herzogstandstraße 29, 86163 Augsburg

: Herzogstandstraße 29, 86163 Kontakt: 0821 / 2620365

Leistungen: Integrative Einrichtung und Kindergarten.

. Leitung: Melanie Schmidt

Integrativer Kindergarten Kicherhöhle

Adresse : Wettersteinstraße 3, 86163 Augsburg

: Wettersteinstraße 3, 86163 Kontakt: 0821 / 2637955

Leistungen: Integrative Einrichtung und Kindergarten.

. Leitung: Silke Klatt

Kinderhaus Sonnenschein

Adresse : Höfatsstraße 29, 86163 Augsburg

: Höfatsstraße 29, 86163 Kontakt: 0821 / 4551690

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: -

Kath. Kindertagesstätte Zwölf Apostel

Adresse : Söllereckstraße 10, 86163 Augsburg

: Söllereckstraße 10, 86163 Kontakt: 0821 / 63688

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Marion Krause

Kriegshaber:

Kath. Reggio-Kindergarten und Kinderkrippe im Thaddäus-Zentrum

Adresse : Madisonstraße 12a, 86156 Augsburg

: Madisonstraße 12a, 86156 Kontakt: 0821 / 44403440

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kinderkrippe und Kindergarten.

und . Leitung: Gabriele Anhalt

Kath. Kindertagesstätte St. Thaddäus

Adresse : Carl-Schurz-Straße 29d, 86156 Augsburg

: 29d, 86156 Kontakt: 0821 / 402560

Leistungen: Integrative Einrichtung und Kindergarten.

. Leitung: Uta Fischer

Lechhausen:

Kath. Lechpark-Kindergarten "Unsere Liebe Frau"

Adresse : Schackstraße 46, 86165 Augsburg

: Schackstraße 46, 86165 Kontakt: 0821 / 719861

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kinderkrippe und Kindergarten.

und . Leitung: Susanne Bobinger

Kath. Kindertagesstätte St. Elisabeth

Adresse : Gneisenaustraße 30, 86167 Augsburg

: 30, 86167 Kontakt: 0821 / 272870

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kinderkrippe, Hort und Kindergarten.

, Hort und . Leitung: Maria Marberger

Kath. Kinderhaus St. Pankratius

Adresse : Kantstraße 4a, 86167 Augsburg

: Kantstraße 4a, 86167 Kontakt: 0821 / 715001

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Jasmin Nguyen

Lechviertel, östl. Ulrichsviertel:

Kath. Kindergarten und Hort St. Moritz Int. Einrichtung, Kiga, Hort

Adresse : Dominikanergasse 11, 86150 Augsburg

: Dominikanergasse 11, 86150 Kontakt: 0821 / 31949090

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Martin Lupper

Links der Wertach:

Familienzentrum Peter & Paul

Adresse : Gumpelzhaimerstraße 4, 86154 Augsburg

: Gumpelzhaimerstraße 4, 86154 Kontakt: 0821 / 455788-12

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Nadja Galanti

Integratives kath. Kinderhaus St. Joseph

Adresse : Billerstraße 18, 86154 Augsburg

: Billerstraße 18, 86154 Kontakt: 0821 / 418505

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kinderkrippe und Kindergarten.

und . Leitung: -

Oberhausen:

Kindertagesstätte Maria Stern Oberhausen

Adresse : Petelstraße 5a, 86154 Augsburg

: Petelstraße 5a, 86154 Kontakt: 0821 / 414707

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Gabriele Höll

Pfersee:

Kindertagesstätte Maria Stern Pfersee

Adresse : Elsässer Straße 7, 86157 Augsburg

: Elsässer Straße 7, 86157 Kontakt: 0821 / 2281820

Leistungen: Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

, und Hort. Leitung: Schwester Elisabeth

Kath. Kindertageseinrichtung Herz Jesu

Adresse : Droste-Hülshoff-Straße 4, 86157 Augsburg

: 4, 86157 Kontakt: 0821 / 25273260

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

, und Hort. Leitung: Beate Harter

Spickel:

Kath. Kindertageseinrichtung St. Wolfgang

Adresse : Kirchenweg 3, 86161 Augsburg

: Kirchenweg 3, 86161 Kontakt: 0821 / 56759636

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: Daniela Müller

Wolfram- und Herrenbachviertel:

Kindertageseinrichtung Don Bosco

Adresse : Don-Bosco-Platz 5, 86161 Augsburg

: Don-Bosco-Platz 5, 86161 Kontakt: 0821 / 552145

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Eleonora Weinberger

Diese Kindergärten und Kitas befinden sich unter evangelischer Trägerschaft

Göggingen:

Evang. Kita Habakuk

Adresse : Friedrich-Ebert-Straße 20, 86199 Augsburg

: 20, 86199 Kontakt: 0821 / 4556763

Leistungen: Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

, und Hort. Leitung: Martina Marzinek

Haunstetten:

Evang. Kindergarten Schatzkiste

Adresse : Rübezahlstraße 1, 86179 Augsburg

: Rübezahlstraße 1, 86179 Kontakt: 0821 / 811621

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: Frau Beer

Hochfeld:

Kindertagesstätte Spatzennest

Adresse : Max-Gutmann-Straße 3, 86159 Augsburg

: 3, 86159 Kontakt: 0821 / 5974742

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Kerstin Münch , David Fischer und Katrin Brenner

Paul-Gerhardt-Kindergarten

Adresse : Von-Parseval-Straße 42, 86159 Augsburg

: 42, 86159 Kontakt: 0821 / 571239

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Frau Braun

Hochzoll:

Kinderhort und Kindergarten im EvKi-Kinderhaus

Adresse : Karwendelstraße 61, 86163Augsburg

: Karwendelstraße 61, 86163Augsburg Kontakt: 0821 / 2619022

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Sigrun Maxzin-Weigel und Hannes Weigel

Evang. Kindertagesstätte St. Matthäus

Adresse : Karwendelstraße 32, 86163 Augsburg

: Karwendelstraße 32, 86163 Kontakt: 0821 / 63454

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: Frau Kurth

Kita Auferstehungskirche Garmischer Straße 4

Adresse : Hermann-Köhl-Straße 2, 86163Augsburg

: 2, 86163Augsburg Kontakt: 0821 / 4503290

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Julia Häuser

Inningen:

Evang. Johanneskindergarten

Adresse : Mariusstraße 9, 86159 Augsburg

: Mariusstraße 9, 86159 Kontakt: 0821 / 96221

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Andrea Fomin

Innenstadt, St.Ulrich-Dom:

Evang. Kindertageseinrichtung St. Ulrich

Adresse : Kitzenmarkt 3, 86150 Augsburg

: Kitzenmarkt 3, 86150 Kontakt: 0821 / 514240

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Ruth Hildensperger

Kriegshaber:

Graceland Kindertagesstätte

Adresse : Hooverstraße 1½, 86156 Augsburg

: Hooverstraße 1½, 86156 Kontakt: 0821 / 4440655

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Anna Schöll

Lechhausen:

Evang. Kindertageseinrichtung St. Markus

Adresse : Blücherstraße 26a, 86165 Augsburg

: Blücherstraße 26a, 86165 Kontakt: 0821 / 717550

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Ursula Schwanbeck

Evang. Kindertageseinrichtung St. Petrus

Adresse : Schillstraße 70, 86165 Augsburg

: Schillstraße 70, 86165 Kontakt: 0821 / 4509270

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: Susanne Sommer

Links der Wertach:

Evang. Kindertageseinrichtung St. Johannes

Adresse : Branderstraße 6, 86154 Augsburg

: Branderstraße 6, 86154 Kontakt: 0821 / 411575

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Marlies Schaumlöffel-Roth

Pfersee:

Evang. Kindertageseinrichtung Columbus

Adresse : Bgm.-Bohl-Straße 42, 86157 Augsburg

: Bgm.-Bohl-Straße 42, 86157 Kontakt: 0821 / 4440641

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

, und Hort. Leitung: Sabine Bennewitz

Evang. Kindertageseinrichtung St. Paul

Adresse : Uhlandstraße 2, 86157 Augsburg

: Uhlandstraße 2, 86157 Kontakt: 0821 / 6507540

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten, Kinderkrippe und Hort.

, und Hort. Leitung: Angelika Dinges

Wolfram- und Herrenbachviertel:

Kindergarten Sonnenkäfer

Adresse : Herrenbachstraße 41, 86161 Augsburg

: 41, 86161 Kontakt: 0821 / 56714655

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Frau Bolz

AWO: Diese Kindergärten und Kitas gibt es in Augsburg

Bärenkeller:

AWO Kindergarten & Hort Bärenkeller

Adresse : Heckenrosenweg 13, 86156 Augsburg

: Heckenrosenweg 13, 86156 Kontakt: 0821 / 461434

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Diana Graf

Göggingen:

AWO Kinderhaus Göggingen

Adresse : Waldmeisterweg 6, 86199 Augsburg

: Waldmeisterweg 6, 86199 Kontakt: 0821 / 93324

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Julia Meier

Haunstetten:

AWO Kinderhaus Purzelbaum

Adresse : Azaleenstraße 5, 86179 Augsburg

: Azaleenstraße 5, 86179 Kontakt: 0821 / 881366

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten, Häuser für Kinder und Hort.

, für Kinder und Hort. Leitung: Sabine Sieber

Pfersee:

AWO Kindergarten und Hort Mühlbachviertel

Adresse : Zur Spinnerei 9, 86157 Augsburg

: Zur Spinnerei 9, 86157 Kontakt: 0821 / 5214015

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Birgit Achter

AWO Kita Westpark

Adresse : Grasiger Weg 8, 86157 Augsburg

: Grasiger Weg 8, 86157 Kontakt: 0821 / 65044711

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten, Häuser für Kinder und Hort.

, für Kinder und Hort. Leitung: -

Lechhausen:

AWO Kita Sonnenlech

Adresse : Dr.-Otto-Meyer-Straße 30½, 86169 Augsburg

: Dr.-Otto-Meyer-Straße 30½, 86169 Kontakt: 0821 / 65086010

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Kinderkrippe.

und . Leitung: -

Diese Kitas und Kindergärten in Augsburg befinden sich unter freier Trägerschaft

Am Schäfflerbach:

Ellinor-Holland-Kinderhaus

Adresse : Otto-Lindenmeyer-Str. 45, 86153 Augsburg

: Otto-Lindenmeyer-Str. 45, 86153 Kontakt: 0821 / 65077080

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Silvia Reisländer

Internationales Kinderhaus

Adresse : Schäfflerbachstraße 28, 86153 Augsburg

: Schäfflerbachstraße 28, 86153 Kontakt: 0821 / 65054808

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Bernadette Bönisch , Vivian Schuck und Martina Devine

Martini Bambini

Adresse : Hanreiweg 12, 86153 Augsburg

: Hanreiweg 12, 86153 Kontakt: 0821 / 45518121

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: Stefanie Fleps

Bahnhofs-, Bismarckviertel:

Teddy & Bär

Adresse : Bismarckstraße 4, 86159 Augsburg

: Bismarckstraße 4, 86159 Kontakt: 0821 / 56759958

Leistungen: Häuser für Kinder, Kindergarten und Kinderkrippe.

für Kinder, und . Leitung: Evgeniya Ziese

Bleich und Pfärrle:

Denk mit! Zwerge Augsburg

Adresse : Stephansplatz 6, 86152 Augsburg

: 6, 86152 Kontakt: 089 / 512668671

Leistungen: Häuser für Kinder, Krippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: Mirjam Hintersberger

Georgs- und Kreuzviertel:

Montessori-Kinderhaus Hans-Nagel-Gasse

Adresse : Hans-Nagel-Gasse 3, 86152 Augsburg

: Hans-Nagel-Gasse 3, 86152 Kontakt: 0821 / 312001

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Sarah Kovac

Kita "Die kleinen Strolche"

Adresse : Auf dem Kreuz 23, 86152 Augsburg

: Auf dem Kreuz 23, 86152 Kontakt: 0821 / 50877572

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: Alexandra Weber

St. Gregor Kinderhaus

Adresse : Am Katzenstadel 4a, 86152 Augsburg

: Am Katzenstadel 4a, 86152 Kontakt: 0821 / 5030465

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Ute Lachner

Göggingen:

Villa Kunterbunt PLUS

Adresse : Pfarrer-Bogner-Straße 22, 86199 Augsburg

: 22, 86199 Kontakt: 0821 / 433770

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Gerlinde Spindler

Hessing Kinderhaus, Mühlstraße

Adresse : Mühlstraße 55, 86199 Augsburg

: Mühlstraße 55, 86199 Kontakt: 0821 / 909-2500

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: Gudrun Keller-Buchheit

Hessing Kinderhaus, Wellenburger Straße

Adresse : Wellenburger Straße 16, 86199 Augsburg

: Wellenburger Straße 16, 86199 Kontakt: 0821 / 909-2500

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Gudrun Keller-Buchheit

Hammerschmiede:

Villa Kunterbunt

Adresse : Kirschenweg 64, 86169 Augsburg

: Kirschenweg 64, 86169 Kontakt: 0821 / 742711

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: Selma Kuy

Waldorfhaus für Kinder Hammerschmiede

Adresse : Dr.-Schmelzing-Straße 52, 86169 Augsburg

: Dr.-Schmelzing-Straße 52, 86169 Kontakt: 0821 / 27096-40

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten

für Kinder, und Leitung: -

Haunstetten:

Waldkindergarten Fuchsbau Kiga

Adresse : Martinistraße 57, 86179 Augsburg

: Martinistraße 57, 86179 Kontakt: 0176 / 81111620

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Christa

Hochfeld:

Eigenaktive Kita Regenstrahlen

Adresse : Treffpunkt nahe der Sportanlage Süd, 86159 Augsburg

: Treffpunkt nahe der Sportanlage Süd, 86159 Kontakt: 0176 / 87901897

Leistungen: Kindergarten und Häuser für Kinder.

und für Kinder. Leitung: Corina

Infanterix

Adresse : Fritz-Hintermayr-Straße 7, 86159 Augsburg

: 7, 86159 Kontakt: 089 / 97394699

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: -

Kinderwelt Augsburg

Adresse : Johann-Georg-Halske-Straße 9, 86159 Augsburg

: 9, 86159 Kontakt: 0821 / 45556220

Leistungen: Kindergarten, Häuser für Kinder und Kinderkrippe.

, für Kinder und . Leitung: -

Credolino Haus für Kinder

Adresse : Johann-Georg-Halske-Straße 20, 86159 Augsburg

: 20, 86159 Kontakt: 0821 / 58998900

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: Jessica del Castillo

Hochzoll:

Waldkindergarten am Kuhsee

Adresse : Mittenwalderstraße 31, 86163 Augsburg

: Mittenwalderstraße 31, 86163 Kontakt: 0821 / 29717405

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Marete Kisch

Inningen:

Zwergenhaus Inningen

Adresse : Bobinger Straße 53 2, 86199 Augsburg

: 53 2, 86199 Kontakt: 0821 / 45096128

Leistungen: Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: -

Theodor-Sachs Kindertagesstätte

Adresse : Hohenstaufenstraße 14, 86199 Augsburg

: Hohenstaufenstraße 14, 86199 Kontakt: 0821 / 95500

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: -

Jakobervorstadt:

Montessori-Kinderhaus Henisiusstraße

Adresse : Henisiusstraße 1, 86152 Augsburg

: Henisiusstraße 1, 86152 Kontakt: 0821 / 45034810

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: -

Kriegshaber:

Kindertagesstätte "Klinikum Kids"

Adresse : Stenglinstraße 2, 86156 Augsburg

: Stenglinstraße 2, 86156 Kontakt: 0821 / 4002694

Leistungen: Integrative Einrichtung, Kindergarten und Krippe.

und . Leitung: Katrin Fesl

Kleine Freunde KiTas gGmbH – Haus Süd

Adresse : Am Exerzierplatz 16, 86156 Augsburg

: Am Exerzierplatz 16, 86156 Kontakt: 0821 / 44499050

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Ute Rieger

Kleine Freunde KiTas gGmbH – Haus Nord

Adresse : Sommerstraße 26, 86156 Augsburg

: Sommerstraße 26, 86156 Kontakt: 0821 / 324–44499050

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Alexandra Gherman

Lechhausen:

Kinderkiste Lechhausen

Adresse : Mühlmahdweg 14, 86167 Augsburg

: Mühlmahdweg 14, 86167 Kontakt: 0172 / 7878317

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: -

Waldorfhaus für Kinder an den Lechauen

Adresse : Euler-Chelpin-Straße 23, 86167 Augsburg

: 23, 86167 Kontakt: 0821 / 722228

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Kindergarten und Hort.

für Kinder, , und Hort. Leitung: Annika Mayer

Kindertageseinrichtung "Tigerlein"

Adresse : Linke Brandstraße 3, 86167 Augsburg

: Linke Brandstraße 3, 86167 Kontakt: 0821 / 79620345

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: -

Lechviertel, östl. Ulrichsviertel:

Montessori-Kinderhaus

Adresse : Spitalgasse 5, 86150 Augsburg

: Spitalgasse 5, 86150 Kontakt: 0821 / 3197897

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: -

Kinderhaus Altstadt e.V.

Adresse : Hunoldsgraben 27, 86150 Augsburg

: Hunoldsgraben 27, 86150 Kontakt: 0821 / 512425

Leistungen: Kindergarten und Hort.

und Hort. Leitung: -

Oberhausen:

Integrative BRK Kindergartengruppe Krümelzwerge

Adresse : Gablinger Weg 33, 86154 Augsburg

: Gablinger Weg 33, 86154 Kontakt: 0821 / 45593838

Leistungen: Integrative Einrichtung und Kindergarten.

. Leitung: Lea Erhard

Integrative BRK Kindertagesstätte Zirbelzwerge

Adresse : Zirbelstraße 51, 86154 Augsburg

: Zirbelstraße 51, 86154 Kontakt: 0821 / 45593838

Leistungen: Integrative Einrichtung, Krippe und Kindergarten.

und . Leitung: Lea Erhard

Pfersee:

Elterninitiative Kindernest e.V.

Adresse : Stadtberger Straße 11, 86157 Augsburg

: Stadtberger Straße 11, 86157 Kontakt: 0821 / 2290969

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: -

Kinderparadies im Park

Adresse : Ernst-Lossa-Straße 2, 86157 Augsburg

: 2, 86157 Kontakt: 0821 / 4557740

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Hort und Kindergarten.

für Kinder, , Hort und . Leitung: Stefanie Liepert

Kindertagesstätte Pfiffikus

Adresse : Rupprechtstraße 26, 86157 Augsburg

: Rupprechtstraße 26, 86157 Kontakt: 0821 / 54397534

Leistungen: Integrative Einrichtung, Häuser für Kinder, Kinderkrippe, Hort und Kindergarten.

für Kinder, , Hort und . Leitung: Alexandra Götzfried

Rechts der Wertach:

Kinder heute – Rudolf Diesel Kita

Adresse : Sebastianstraße 29b, 86153 Augsburg

: 29b, 86153 Kontakt: 0821 / 71066480

Leistungen: Häuser für Kinder, Kinderkrippe und Kindergarten.

für Kinder, und . Leitung: -

Spickel:

Kinderhaus im Spickel

Adresse : Hornungstraße 73, 86161 Augsburg

: Hornungstraße 73, 86161 Kontakt: 0821 / 157119

Leistungen: Integrative Einrichtung, Krippe, Kindergarten und Hort.

, und Hort. Leitung: -

Waldkindergarten Spickel

Adresse : Waldkindergarten am Kuhsee, Ortlerstraße 109, 86163 Augsburg

: am Kuhsee, Ortlerstraße 109, 86163 Kontakt: 0821 / 29717405

Leistungen: Kindergarten.

. Leitung: Marete Kisch

Universitätsviertel:

Eigenaktive Waldkita Farntasie