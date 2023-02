Wenn die Kita plötzlich schließt: "Ich habe zu viel Stress, um wütend zu sein"

Plus Es ist ein Horrorszenario für Eltern: Die Kitagruppe hat plötzlich geschlossen, das Kind kann nicht mehr betreut werden. Eine Mutter aus der Region hat das erlebt.

Etwa eine Woche ist es her, da erfuhr Theresa Fritz, dass die Kindergartengruppe, die ihr Kind besucht, geschlossen wird. Nicht für einen Tag, nicht für eine Woche. Dauerhaft. Warum sie schließt und wie es jetzt weitergehen soll, das erfuhr Fritz nicht. Und sie weiß es bis heute nicht.