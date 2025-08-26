Icon Menü
Kommentar: Der Neubau der Uniklinik ist ein Milliardenprojekt – und Chance, die Augsburg nicht vermasseln darf

Augsburg

Der Neubau der Uniklinik ist eine Chance, die Augsburg nicht vermasseln darf

Wenn der Freistaat Bayern seine Versprechen hält, können in der Region Generationen vom Neubau der Augsburger Uniklinik profitieren. Worauf es jetzt ankommt.
Max Kramer
Von Max Kramer
    • |
    • |
    • |
    Der Weg zum Neubau der Uniklinik in Augsburg ist noch lang, die Chancen des Großprojekts sind aber enorm.
    Der Weg zum Neubau der Uniklinik in Augsburg ist noch lang, die Chancen des Großprojekts sind aber enorm. Foto: Marcus Merk

    Der Weg zum Neubau der Uniklinik ist sehr, sehr lang. Eine Unmenge an Beschlüssen, Gutachten, Ausschreibungen und Planungen steht noch aus. Dieser Prozess wird Reibungen erzeugen, die derzeitigen Proteste von Naturschützern sind da wohl nur ein Vorgeschmack. Nichts davon darf den Blick aber davon ablenken, dass das Projekt eine Jahrhundert-Chance für Augsburg bedeutet – auf vielen, ganz konkreten Ebenen.

