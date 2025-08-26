Der Neubau der Uniklinik ist eine Chance, die Augsburg nicht vermasseln darf

Der Weg zum Neubau der Uniklinik ist sehr, sehr lang. Eine Unmenge an Beschlüssen, Gutachten, Ausschreibungen und Planungen steht noch aus. Dieser Prozess wird Reibungen erzeugen, die derzeitigen Proteste von Naturschützern sind da wohl nur ein Vorgeschmack. Nichts davon darf den Blick aber davon ablenken, dass das Projekt eine Jahrhundert-Chance für Augsburg bedeutet – auf vielen, ganz konkreten Ebenen.
Augsburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden