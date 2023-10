Gedenken an NS-Zeit: Die unbequemen Wahrheiten der "Halle 116"

Plus Gäbe es nicht engagierte Bürger, wäre der historische Bau längst abgerissen worden. Die dortige Ausstellung zur NS-Zeit ist ein wichtiger erster Schritt. Er reicht nicht.

In Augsburg dauert vieles lang, manches zu lange: Mehr als zwei Jahrzehnte mussten vergehen, bis die "Halle 116" in Pfersee mit ihrer brisanten NS-Vergangenheit gerettet wurde und nun als Lernort in die Gesellschaft wirken kann. Dort erfahren vor allem junge Leute, warum man sich vor Totalitarismus und Extremismus hüten muss - gerade in Zeiten wie diesen, mit Kriegen im Nahen Osten und in der Ukraine und einem politischen Rechtsruck in Deutschland. Das Bummelzugtempo der Stadt bei diesem Projekt ist leider nicht die einzige unbequeme Wahrheit.

Ohne viele beharrliche Bürgerinnen und Bürger wäre dieser wichtige Erinnerungs- und Lernort wahrscheinlich nie realisiert worden. Wirtschaftliche Interessen, die ehemaligen Kasernenflächen im Augsburger Westen in Bauland zu verwandeln, waren enorm. Man muss den Regierenden im Rathaus aber auch zugestehen, dass Augsburg eine arme Stadt ist. Es fehlt Geld für viele Vorhaben, freiwillige Projekte rutschen weit nach unten auf der Warteliste. So war es auch bei der Halle 116.