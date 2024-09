Jeder umgestürzte Baum mehr weckt Ängste

Dieses Mal ist es eine größere Kastanie, die ohne jede Vorwarnung in den Stadtgraben gestürzt ist. Verletzt wurde zum Glück niemand. Allerdings ist zu sehen, dass der Unglücksort nicht weit von einer Fußgängerbrücke liegt. Gefahrenmomente sind keineswegs zu unterschätzen. Im August 2022 entgingen fünf Menschen in zwei Ruderbooten nur knapp einer möglichen Katastrophe. Sie befanden sich auf dem Gewässer, als ein großer Baum in ihrer unmittelbaren Nähe in den Stadtgraben stürzte.

