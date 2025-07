Wachsendes Problem in Augsburg: Schreckschusswaffen sind unnötig und gefährlich

Augsburg ist in den vergangenen Monaten mehrfach Schauplatz außergewöhnlich schwerer Straftaten geworden. Da waren etwa der Mordfall in Haunstetten, Schüsse auf eine Bar, Messerattacken. Dennoch lohnt es sich, aufs große Bild zu blicken – und sich eine Erkenntnis vor Augen zu führen, die nicht neu ist, deshalb aber auch nicht an Gültigkeit verloren hat: In fast keiner anderen deutschen Stadt lebt es sich so sicher wie in Augsburg. Sich eine Schusswaffe zum „Eigenschutz“ anzuschaffen, ist schlicht unnötig. Wer sie öffentlich trägt, wie zwei Männer in dieser Woche, bringt sich und andere in Gefahr.

