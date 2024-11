Skandal um JVA Gablingen muss eine Zäsur für bayerische Justiz sein

Der Gefängnisskandal um die JVA Gablingen ist ein Fiasko für die bayerische Justiz. Zustände, wie sie offensichtlich in der Haftanstalt bei Augsburg herrschten, verortet man eigentlich in demokratiefernen Ländern: Häftlinge, die möglicherweise zu Unrecht in Kellerzellen gesteckt werden: nackt, ohne Matratzen, ohne Decken, ohne Licht, mit wenig zu essen und zu trinken, teils wochenlang. Auch von gewaltsamen Übergriffen ist die Rede. Hätte man ernsthaft vermuten können, dass solche Zustände in Deutschland möglich sind, wo die Menschenwürde als oberstes Prinzip der Verfassung gilt? Nein. Und schon gar nicht in einer der modernsten Justizvollzugsanstalten Bayerns.

