Krankenhaus in Augsburg

12:00 Uhr

Das Josefinum in Oberhausen wächst – auch ins Umfeld

Blick auf die Baustelle des Josefinums in Augsburg-Oberhausen: Eine 200-Millionen-Sanierung bei laufendem Betrieb in einer der größten Geburtskliniken Deutschlands.

Plus Der Umbau am Josefinum läuft seit Jahren, 2025 soll das Mammutprojekt abgeschlossen sein. Für die Arbeiten braucht die Klinik Platz, den es in Oberhausen nur begrenzt gibt.

Von Jan Kandzora Artikel anhören Shape

Das Haus in der Gutermannstraße 8 in Oberhausen war alt und verfallen, seit Jahren hatte hier niemand mehr gewohnt. Vor wenigen Wochen rückten Arbeiter mit einem Bagger an, rissen es ab; es sollte Platz geschaffen werden. Die Lücke, die hier entstand, wird allerdings in absehbarer Zeit nicht von einem Wohngebäude gefüllt, falls überhaupt jemals wieder, sondern erst einmal für eine Großbaustelle einer Institution genutzt, die das Augsburger Stadtviertel in dem Bereich dominiert: Das Josefinum, eine der größten Geburtskliniken des Landes, wird seit Jahren aufwendig saniert - und breitet sich dabei aus, braucht es doch Grundstücke, um Container unterzubringen und Materialien und Maschinen zu lagern. Was in Oberhausen seit 2010 entsteht, ist im Kern ein von Grund auf neues Krankenhaus.

Gut 200 Millionen Euro kostet das Projekt insgesamt; trotz der Bauarbeiten lief der Betrieb in den vergangenen Jahren im gesamten Haus unvermindert weiter. So wird es auch bis voraussichtlich Ende 2025 bleiben; dann soll die Modernisierung abgeschlossen sein, wenn alles klappt. Derzeit steht die letzte der Bauphasen an, am Bestandsgebäude bereits saniert wurden etwa Stationen für Kinder- und Jugendmedizin, Kreißsäle, Labor, Küche und OP-Bereich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen