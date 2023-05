Augsburg

18:00 Uhr

Diese Straße in Oberhausen ist voller unvollendeter Bauprojekte

Die größte Baulücke in der Gutermannstraße in Augsburg-Oberhausen liegt bei der Hausnummer 39 und hat etwa 4000 Quadratmeter Fläche.

Plus Die Gutermannstraße in Augsburg ist etwa 400 Meter lang - und von Baulücken dominiert. Sie ist ein Beispiel dafür, dass beim Wohnungsbau derzeit wenig vorangeht.

Von Jan Kandzora

Die Gutermannstraße in Oberhausen ist ruhig und unscheinbar, etwas mehr als ein Dutzend Wohnhäuser stehen hier gleich in der Nähe des Josefinums. Ein paar wirken modern, einige andere etwas in die Jahre gekommen. Es gibt in der Straße keine Läden und auch sonst nicht viel, was Menschen anlocken würde, die nicht gerade hier wohnen. Und doch ist die Straße speziell, sie wird abseits ihres ruhigen Charakters nämlich noch von etwas anderem dominiert: Auf einer Strecke von nur etwa 400 Metern gibt es gleich eine Reihe von Baulücken und unvollendeten Bauvorhaben. Einige sind klein, andere ziemliche Großprojekte. Umgesetzt werden sie aus unterschiedlichen Gründen seit Jahren nicht - was auch exemplarisch zeigt, dass in Augsburg derzeit beim Wohnungsbau wenig passiert.

Wer von der Hirblinger Straße in die Gutermannstraße einbiegt, sieht die eindrücklichste Baulücke gleich am Anfang, sie liegt dort, wo die Hausnummer 39 wäre, stünde an der Stelle ein Gebäude. Das brachliegende Gelände hinter den Bauzäunen hat vielleicht 4000 Quadratmeter Fläche – Platz genug eigentlich für mehrere Wohnhäuser, vielleicht etwas Gewerbe oder eine soziale Einrichtung, einen Treffpunkt. Dass es grundsätzlich nicht schlecht wäre, das Areal zu entwickeln, hat die Stadt durchaus im Blick; bereits 2016 hat der Stadtrat nach einer Bauvoranfrage einer Firma extra dafür einen neuen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, der den Titel "Westlich der Gutermannstraße" trägt.

