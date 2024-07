Die Mütter der Demokratie

Paulus sagte es und nach ihm viele andere: „Das Weib soll schweigen“. Mit diesem Zitat steigen Karla Andrä und Josef Holzhauser als „Text will Töne“ in die Geschichte der Revolutionärinnen von 1848 ein. Nach und nach bauen sie in wechselnd gelesenen und mit Gitarre und Percussion unterlegten Episoden die Biografien von sieben Frauen auf, die während der Freiheitskämpfe zur Einigung der deutschen Fürstentümer Geschichte schrieben. Frauen, die 1848 auf die Barrikaden gingen, Reden schwangen, Artikel schrieben, an die Front fuhren, um zu kämpfen. Mit Originalquellen und je nach Charakter dokumentieren Andrä und Holzhauser in der Augsburger Stadtbücherei die Figuren, mal bescheiden-schüchtern, mal pathetisch-beschwörend, mal dramatisch.

Stefanie Schoene Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Karla Andrä Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Josef Holzhauser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis