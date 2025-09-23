Augsburg trauert um den Bildhauer Claus Scheele

Augsburgs Künstlerschaft, Augsburger Kunstfreunde haben Trauer zu tragen: Claus Scheele, der Bildhauer und Objektkünstler, ist tot. Er erlag am 19. September, zwei Tage vor seinem 82. Geburtstag, einer langjährigen schweren Erkrankung, die ihn zuletzt auch in ein Augsburger Pflegeheim gebracht hatte - wie die einstige Theatermitarbeiterin Barbara Mucha schildert, die ihm in den letzten beiden Jahren zusammen mit einer Betreuerin und Scheeles Tochter bei den praktischen Dingen des Lebens geholfen hatte.

Scheele schichtete standardisierte Bauelemente zu lichten Gebäuden auf

1943 in Bad Homburg geboren, war Claus Scheele ein gut ausgebildeter handwerklicher Praktiker der Kunst: Als Sohn eines Berliner Bildhauers und einer in künstlerischem Umfeld aufgewachsenen Mutter erlernte er den Beruf des Schreiners und Keramikers, bevor er 1964 beschloss, als Bildhauer frei zu arbeiten. In Augsburg bezog er zunächst das Atelier des politisch denkenden Künstlers Jörg Scherkamp; später zog er ins Oberhauser Kesselhaus.

Sein bedeutendster künstlerischer Lebensabschnitt, in dem er auch bundesweit wirkte, waren die 1980er- und frühen 1990er-Jahre. Damals setzte Scheele durchaus spektakulär sein Credo um, dass weder die Tonkunst noch die Malerei so wesentlich für das kulturelle Menschheitserbe seien wie die Architektur.

Der Künstler Claus Scheele war ehrlich bis zum Anecken

Standardisierte, industriell gefertigte Bauelemente wie zum Beispiel Rechteckstäbe und Dachlatten schichtete er selbsttragend und seriell zu lichten und luftigen Gebäuden und Türmen bis zu 15 Metern auf – erstmals bei der Bundesgartenschau in Kassel 1981, später auch öffentlich in Augsburg („Die Türme des Elias Holl“), in München, Hamburg und Weimar. Das bedurfte nicht selten eines starken künstlerischen Willens, den Claus Scheele zweifellos zusammen mit kompromissloser Geradlinigkeit besaß. Er war ehrlich und deutlich bis zum Anecken. Seine Ausstellung fand 2017 im Bundespatentamt München statt.