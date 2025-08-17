Mit Hingabe und Begeisterung: Junge Philharmonie Augsburg

Der letzte Ton der jazzigen „Gospel Mass“ von Robert Ray ist verklungen, aber alle Musiker und Sänger bleiben unter Spannung, bis endlich Dirigentin Clara Suckart die Arme sinken lässt. Der Jubel, der danach im Publikum ausbricht, gilt einem bemerkenswerten Projekt, der Jungen Philharmonie Augsburg. Jugendorchester und -chor treffen sich jährlich zu Beginn der Sommerferien, um in knapp zwei Wochen auf einer ehrenamtlich organisierten Musik-Freizeit in Babenhausen ein anspruchsvolles Programm zu erarbeiten. Die drei Abschlusskonzerte in München und Augsburg (in diesem Jahr in St. Paul und in Evang. St. Ulrich) lockten in der konzertarmen Zeit immer wieder ein großes Publikum an. Und das wurde belohnt mit einem abwechslungsreichen Programm, das von der Schubert-Sinfonie bis zur swingenden „Gospel Mass“ von Robert Ray reichte. Alles mit einer Hingabe und Begeisterung gesungen und gespielt, die sich direkt aufs Publikum übertrugen.

Die Junge Philharmonie Augsburg präsentiert ein anspruchsvolles Programm

Mehr als „nur“ Musik machen, ist die Maxime der Musikfreizeiten seit 1981, damals noch unter dem Namen „Philharmonie Junger Christen“. Dass die von nah und fern angereisten, mehr als 70 vorgebildeten Sänger und Instrumentalisten auch zur Gemeinschaft zusammenwachsen, dafür sorgen neben Spiel und Spaß auch tägliche inhaltliche Einheiten, die, ebenso wie alles andere, aus der Gruppe heraus organisiert sind.

Aber Chor und Orchester brauchen auch talentierte und motivierende Leitung, in diesem Jahr neben der 23-jährigen Augsburgerin Suckart (die hier schon mehrere Chöre leitet, aber noch in München und Regensburg studiert) auch Moritz Tempel, ebenso noch im Studium und dennoch wie Suckart mit beeindruckender Erfahrung versehen. Tempel dirigierte Franz Schuberts „Unvollendete“-Sinfonie, die mit ihren dynamischen Vorgaben und Wucht die Musiker bis aufs Äußerste forderte. Üppig besetzt die Streicher (vor allem mit Celli, die dadurch den Sätzen ein solides, oft düster umspieltes Fundament gaben) - aber auch alle anderen Instrumente konnten hier doppelt besetzt werden. Zwischen Zartheit und feiner Sanglichkeit ist da besonders die Solo-Klarinette neben der Oboe hervorzuheben. Insgesamt fällt auf, wie am Gesamtklang gearbeitet wurde, der ein Ensemble in wunderbarer Harmonie gemäß dem diesjährigen Motto schafft.

Während der Jugendfreizeit spielt die offene Atmosphäre eine große Rolle

Über sich selbst hinauswachsen bei herausfordernden Projekten hat schon Generationen von jungen Musizierenden zur sommerlichen Musikfreizeit der Evangelischen Jugend Augsburg gelockt. Die Talente sind dabei weit gestreut. So konnte die Abiturientin Klara Zuber in diesem Jahr einen kleinen Workshop zum Improtheater anbieten. Im Orchester spielt sie Trompete, aber singt auch im Chor mit. Sie fühlte sich von Anfang an gut aufgehoben in der offenen Atmosphäre der Freizeit, auf der „Emotionen eine große Rolle spielen – man darf auch mal weinen“.

Was – auf den ersten Blick – erstmal erstaunen mag: Spiel und Spaß ist den jungen Musikern zwar sehr wichtig, aber eben nicht nur. Eingebettet werden die Proben in einen Tagesablauf mit Andachten, Impulsen und Gesprächsangeboten, bei denen auch tiefgehende Themen auf dem Plan stehen. Max Ángeles, der zum dritten Mal bei der Freizeit dabei ist, gehört zum „Theo-Team“, das täglich Andachten und kleine reflektierende Einheiten gestaltet. Der Student sieht dabei den Rahmen der „Theologie“ weiter gefasst: „Wir wollen damit alle abholen, sowohl die am Glauben als auch an der Musik Interessierten“. Wenn man so viel Musik miteinander macht, ist das für ihn „super inspirierend!“ und es entsteht eine „schöne Gemeinschaft mit einer Art safe space“, einem geschützten Raum, „in dem jeder sein kann, wie er möchte“. Er möchte dazu beitragen, „dass die Leute sich aufeinander einlassen können“. Was seiner Meinung dabei hilft ist, dass auch das Theo-Team jung ist. Dann nehmen es die Teilnehmenden besser an.

Das Motto der diesjährigen Jugendfreizeit und des Konzertes der Jungen Philharmonie ist „Harmonie“

Von den Teilnehmern kommt auch die Organisation. Die 23-jährige Lina Simm ist seit 2018 dabei und inzwischen ausgebildete Ensembleleiterin. Sie ist Teil des „Musik-Teams“, das sich um Auswahl der Stücke und Notenorganisation kümmert. Das diesjährige Motto „Harmonie“ sieht sie „im Großen“ wie „im Kleinen“ und damit als ideal für die gemeinsamen Gespräche. Am Klavier, aber auch mal am Horn findet man Lukas Goering von der Gesamtleitung. Der Mathematiker und Lehrer erklärt den Namenswechsel mit Streichung des Begriffs „Christen“ mit der Öffnung der Ensembles. „Die Musik soll im Vordergrund stehen und wir sind bewusst für alle offen. Dennoch sollte man bereit sein, sich mit Glauben und Werten auseinanderzusetzen“. Eingeladen seien alle, die jung sind oder sich fühlen. „Wir genießen die Vielfalt“, erklärt Goering.