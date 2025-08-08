Junge Philharmonie Augsburg probt anspruchsvolles Programm in Babenhausen

Sie sind wieder da! Anstatt wie viele Gleichaltrige zu Beginn der Sommerferien in den Urlaub zu starten, proben rund 70 Chorsängerinnen und -sänger sowie Instrumentalisten der Jungen Philharmonie Augsburg derzeit in der Jugendbildungsstätte in Babenhausen. Unter Leitung von kompetenten Dirigenten und Dozenten studieren sie ein hochkarätiges Programm ein, das bei Konzerten in München und Augsburg zur Aufführung kommt. Die öffentliche Generalprobe findet am Mittwoch, 13. August, ab 19 Uhr in der Jugendbildungsstätte. Der Eintritt ist frei, wobei Spenden erwünscht sind.

Öffentliche Generalprobe der Jungen Philharmonie Augsburg in Babenhausen

Seit vielen Jahren findet die traditionelle, ehrenamtlich organisierte Probenfreizeit der 1981 als Philharmonie Junger Christen gegründeten Jungen Philharmonie Augsburg in Babenhausen statt. „Hier passt einfach alles für unser Programm, das aus Musik, theologischen Einheiten und Freizeitaktivitäten besteht“, schwärmt Lukas Goering. Auch die anderen jungen Leute im Alter zwischen 16 und 30 Jahren hätten sich teilweise schon Wochen vorher auf den zehntägigen Aufenthalt in der Jubi gefreut, verrät Viktoria Berling. Denn zwischen den konzentrierten Proben bietet sich den Musikerinnen und Musikern sowie Instrumentalisten die Gelegenheit, sich mit ihrem Glauben auseinander zu setzen. Diesmal befassen sie sich unter dem Motto „von uns für uns“ mit selbst erarbeiteten Impulsen zum Thema „Harmonie.“ Beim gegenseitigen Kennenlernen sowie gemeinsamen Freizeitunternehmungen im Umfeld der Jubi werden außerdem Freundschaften geknüpft und gepflegt.

Im Mittelpunkt der Musikfreizeit steht aber das Proben eines sehr anspruchsvollen Programms. Unter Dirigat von Clara Suckart und Moritz Tempel kommen heuer Franz Schuberts auch als „Die Unvollendete“ bekannte „Sinfonie Nr. 7 h-Moll“ sowie weitere Werke für Chor und Orchester zur Aufführung. Den Höhepunkt bildet die „Gospel Mass“ von Robert Ray. „Hier zeigen sich unsere Bigband und der große Chor voll in ihrem Element“, verrät Lukas Goering. Am Donnerstag, 14. August, konzertiert die Junge Philharmonie Augsburg in der Münchner Stephanuskirche, am Freitag, 15. August, in der Kirche St. Paul sowie am Samstag, 16. August, in der evangelischen Kirche St. Ulrich in Augsburg. Beginn ist jeweils um 19 Uhr.