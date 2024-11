David Pastor: Live auf die Platte ohne doppelten Boden

Für sein Programm „Dizzyness“ schrieb der aus Valencia stammende Trompeter David Pastor einen Song namens „An Approach To Dizzy“. Der Musiker betitelte ihn trotz seines Status als einer der führenden Trompeter Spaniens mit genügend Ehrfurcht vor dem Wegbereiter und Wegelagerer des Jazz. Mehr als eine Annäherung an die schillernde Persönlichkeit und das musikalische Genie von Dizzy Gillespie wäre vermessen. Gillespie schubste zusammen mit Thelonius Monk und Charlie Parker den Swing in den Straßengraben und wurde so zum Wegbereiter des Bebop und damit zum Paten des modernen Jazz. Die Melodien seiner Kompositionen „Groovin‘ High“ oder „A Night in Tunisia“ hat wohl jeder schon mal gehört, der auch nur zufällig an einem Jazzclub vorbeigelaufen ist.

Falls sie einem entfallen sein sollten, kann man sie nun im Abraxas unisono aus Pastors Trompete und dem Saxofon von Bobby Martínez abgefeuert nachhören. Im Rahmen der Dot Time Sessions bringt Kurator Wolfgang Lackerschmid das exquisit besetzte Quintett mit Musikern aus Spanien, Schweden und den USA nach Augsburg. Es ist bereits die vierte Ausgabe eines ganz besonderen Konzerts mit einer ganz besonderen Atmosphäre, das eine ganz besondere Erinnerung an den Abend bereithält - eine Erinnerung, die in Form einer Liveplatte just an jenem Abend entsteht. Und zwar „ohne doppelten Boden. Was an diesem Abend passiert, kommt auf die Platte“, wie der künstlerische Leiter Wolfgang Lackerschmid erzählt, „so wie früher, als man im Rundfunk direkt live in den Äther gespielt hat“. Man erlebt die Band in einer außergewöhnlichen Situation, die Konzentration ist fast mit den Händen greifbar. Das Publikum wird Zeuge einer Darbietung, die dann unverändert auf einen physischen Tonträger gebannt wird.

Einer der ersten Orte in Augsburg, an denen US-Jazz gespielt wurde

Labelchef Jo Bickhardt schätzt die Arbeit von Tonmeister Kilian Bühler in gleicher Weise wie den Klang, die Atmosphäre und die Geschichte des Abraxas-Theaters: „Das Abraxas steht für alles, an das ich persönlich glaube. Es repräsentiert virtuose Musiker, Kreativität und Leidenschaft. Das von den Nazis erbaute Gebäude war zuvor die Antithese dieser Musik, sie nannten sie ‚entartet‘. Als die Amerikaner nach der Befreiung den ‚Bavarian Crossroad Club‘ daraus machten, war es einer der ersten Orte in Augsburg, in denen amerikanischer Jazz gespielt wurde. Gerade wegen dieser Geschichte wollten wir die Konzerte auch auf Tonträger verewigen“.

Über die Resonanz der Konzertreihe innerhalb der Stadt und weit darüber hinaus freut sich auch Lackerschmid: „Es kommen immer mehr Menschen zu den Konzerten, es füllt sich langsam. Dazu bekommen wir tolle Rückmeldungen aus den USA, nicht nur von ehemaligen GIs, die den Ort noch selbst erlebt haben. Augsburg ist mit diesen Sessions in den USA gut repräsentiert, das ist sehr positiv für das Erscheinungsbild der Stadt.“ Mit den Dot Time-Sessions im Allgemeinen und David Pastors Gillespie-Tribut im Speziellen schließt sich also in gewisser Weise ein Kreis. Ein traditionelles Musiklabel, das „amerikanischen, hochkarätig gut gespielten, traditionellen Jazz“ aus der Neuen Welt in ihre ehemalige Heimat in der Alten Welt zurückbringt. Wie eben die Musik von Dizzy Gillespie, der übrigens vor genau 70 Jahren für das Amt des US-Präsidenten kandidierte und das Weiße Haus in „The Blues House“ umbenennen wollte. Eine Idee, die heute noch einmal deutlich verlockender klingt als 1964.

Info: David Pastor – Dizzyness. A Tribute to Dizzy Gillespie . Donnerstag, 14. November, 19 Uhr. Tickets: kulturhaus-abraxas.de