Konzert in Augsburg

11:32 Uhr

Roy Bianco lassen sich daheim feiern: Weihnachten, Fest der Italienliebe

Plus Roy Bianco und die Abbrunzati Boys kehren zu Heiligabend nach Hause zurück - nach dem erfolgreichsten Jahr ihrer Karriere. Augsburg feiert seine Schlagergötter.

Von Sarah Ritschel Artikel anhören Shape

Weihnachten, das Fest der Italienliebe. Das Fest, an dem Augsburgs erfolgreichster Schlagerexport seit Roy Black zurückkehrt in seine Heimatstadt, vor ein paar Jahren noch in die kleine Bar "Hallo, Werner", bald darauf in die deutlich größere Kantine am Königsplatz und 2022, auf dem bisherigen Höhepunkt des Erfolgs, auf die ganz große Bühne im Kongress am Park. Roy Bianco und die Abbrunzati Boys, da spielen sie in festlichen 80er-Jahre-Anzügen unter einem monumentalen Weihnachtsbaum, der Keyboarder zwischendurch lässig an einer römischen Gipsstatue lehnend, und haben ein Jahr hinter sich, das sich mit zwei Worten zusammenfassen lässt: "Mamma mia" ruft der eine von zwei Frontmännern dann auch schon nach wenigen Songs von der Bühne herunter, in die leuchtenden Gesichter hunderter Fans in der seit Monaten ausverkauften Halle.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen