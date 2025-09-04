Open Stage bis Comedy: Was bietet die neue Saison in der Kresslesmühle?

Auf einer Kleinkunstbühne in Augsburg soll ab diesem Herbst die weite Welt klingen: „Global Music, so heißt unsere neue Konzertreihe“, sagt Anke Häußler. Sie organisiert das Programm im Kulturhaus Kresslesmühle und blickt jetzt voraus: Die neue Saison auf der Bühne beginnt am 21. September, mit dem ersten Konzert der neuen Weltmusikreihe – und Sängerin Selin Sümbültepe. Ihr Sound aus türkischem Folk und Pop ist nur ein Klangbeispiel, ein Aspekt im Programm. Seit 2015 bietet die Stadt Augsburg Kunst in der alten Mühle, mit Pop, Rap, Rock, Jazz, Comedy und einer offenen Bühne für Talente. Was den Charme der Kresslesmühle ausmacht? „Diese Nähe zum Publikum“, sagt Häußler. „Es ist bei uns lauschig und das spüren Künstler und Publikum.“

Weltmusik in der Augsburger Kresslesmühle mit Hezron Chetty

Musik in der Kresslesmühle

Auftakt mit Blick in die Ferne: Selin Sümbültepe erzählt in ihren Songs Geschichten, schöne und tragische, über die Kultur ihrer Heimat – und auch über das Erdbeben, das 2023 ihre türkische Heimatstadt Hatay traf. Der nächste in der Reihe „Global Music“ ist Hezron Chetty (5. Oktober), ein Künstler mit südafrikanischen und indischen Wurzeln. Mit der Geige mischt er Folk-Pop und Psychedelic-Rock. Die Sängerin Thabilé (22. November) fordert in ihren Songs mehr Gerechtigkeit für Frauen, in Klängen von Gospel bis Pop. In einem Township in Johannesburg wuchs sie auf, und jetzt, wo sie in Stuttgart eine zweite Heimat gefunden hat, führt sie ihre Tour auch nach Augsburg. Aber die Kresslesmühle will nicht nur Musik bieten, sondern auch etwas für die Lachmuskulatur.

Comedy in der Kresslesmühle

Sparte Comedy: Franziska Wanninger (17. Oktober) präsentiert ihr Programm mit dem vertrauenserweckenden Titel „Wenn du wen brauchst, ruf mich nicht an“. Helene Bockhorst (7. November) ist berüchtigt für ihre schwarzhumorige Lässigkeit beim Vortrag tragischer Geschichten. Zu den aufsteigenden Newcomern der Szene zählt Yorick Thiede (25. September), sein Image: grober Auftritt, feinfühlige Gedanken. Eine lokale Note bekommt der Witz im Programm mit dem Auftritt von Karsten Kaie (18. Oktober). Nach seiner Rolle als „Caveman“ zeigt der Augsburger jetzt sein Programm „Vergiss es“.

Der „Zugvogel Slam“ findet in Augsburg wieder statt

Literatur in der Kresslesmühle

Auch die Literatur findet ihren Platz auf der Kleinkunstbühne: Moderatorin Tina Lurz unterhält sich mit der jungen Schriftstellerin Anne Sauer über ihr Debüt „Im Leben nebenan“ (23. September) und mit Verena Kessler über ihren Roman „Gym“ (13. Oktober).

Open Stage in der Kresslesmühle

In der Kresslesmühle haben auch (noch) unbekannte Talente die Chance, aufzutreten. In den „Freestyle Rap Sessions“ (nächste Termine: 17. September, 15. Oktober, 21. November) darf jedermann ohne Voranmeldung auf die Bühne und frei texten zum Beat. Jeden Monat gibt es eine Open Stage (19. September, 10. Oktober, 12. Dezember) für Talente aller Kunstarten. „Das Format hat sich sehr gut entwickelt“, sagt Häußler. „Diese Abende sind immer ausverkauft“ – oft schon Tage im Voraus. Am 25. Oktober findet wieder der „Zugvogel Slam“ statt, ein offener Musikwettbewerb auch für lokale Künstler. Die große und die kleine Welt, zu erleben in der Kresslesmühle.

Info: Alle Infos und das vollständige Programm unter www.kresslesmuehle.de.