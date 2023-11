Die "Odyssee" auf der Theaterbühne: Nachrichten von Ithaka TV

Die komplexe "Odyssee" von Homer in nur anderthalb Stunden ist derzeit auf der Bühne im Augsburger City-Club zu sehen. Wie ein Schauspieler das Epos zur "literarischen Komödie" umfunktioniert.

Homers "Odyssee" besteht aus 24 Gesängen. Die Irrfahrten des Odysseus, der nach dem Trojanischen Krieg endlich in seine Heimat Ithaka zurückkehren will, sind komplex und werden nicht in chronologischer Reihenfolge erzählt. Das Werk besteht aus Rückblenden, wechselnden Perspektiven und parallel verlaufenden Handlungssträngen. In knapp anderthalb Stunden hat Schauspieler Matthias Klösel die Geschichte verpackt. Sein Theaterstück "Die Odyssee – oder wo beim Zeus geht's hier nach Hause?" feierte im City-Club in Augsburg Premiere und wird noch bis 24. November aufgeführt.

Homers Odysee - inszeniert von nur zwei Personen

Auf der Bühne zu sehen sind lediglich Klösel selbst und die Schauspielerin Vera Hupfauer. Beide übernehmen zahlreiche Rollen. Klösel spielt beispielsweise den blinden Propheten Teiresias und die Göttin Athene. Hupfauer verkörpert unter anderem die Zauberin Circe und den Götterboten Hermes. Die Rolle des Odysseus übernimmt mal Klösel, mal Hupfauer. Zu Beginn kommen sie allerdings als Bernd und Gerda auf die Bühne – ein Schauspieler und eine Schauspielerin, die sich gegenseitig aufziehen und dem jeweils anderen mangelnde Schauspielkünste vorwerfen. Auch zwischendurch verfallen sie mehrmals in diese Rollen, um einen humoristischen Effekt zu erzielen.

Eine "humorvolle literarische Komödie" mit relativ einfachen Mitteln

Regisseurin Gianna Formicone bezeichnet das Stück als "humorvolle literarische Komödie". Mit relativ einfachen Mitteln soll das Publikum zum Lachen gebracht werden: Die Streitereien von Bernd und Gerda, ein Ventilator, der den Sturm des Poseidon darstellt, eine violette Perücke für die aufreizende Circe. Zwei Puppen (angefertigt von Judith Breitinger) verkörpern die Gefährten des Odysseus, die ständig nur ans Saufen und an "das süße Kraut der Lotusblüte" denken. Klösel verleiht den beiden Stimmen. Der eine spricht Schweizerdeutsch, der andere einen hanseatischen Dialekt.

Slapstick mit dem Plastikschwert, ein aufblasbares Monster und "Griechischer Wein"

Klösel – alias Bernd – setzt mehrmals zu poetischen Erzählungen über Odysseus an, doch Gerda unterbricht ihn. Sie will eine "modernere" Inszenierung der Geschichte. Darauf folgen einige Slapstick-Einlagen etwa mit einem Plastikschwert, die parallele Handlung in Odysseus' Heimat Ithaka wird als "Ithaka TV" dargestellt, und ein aufblasbares Monster dient als der einäugige Riese Polyphem. Zudem fließen immer wieder Lieder in das Theaterstück ein, die die zwei Akteure lautstark mitsingen, wie zum Beispiel "Griechischer Wein" von Udo Jürgens oder "Woman in Love" von Barbra Streisand.

Zu viel Slapstick und zu wenig subtiler Humor

Die Szenen und Gesangseinlagen ernten zwar teilweise Lacher, sind aber oft etwas zu flach. So sagt Odysseus beispielsweise, Circe sei "schöner als Helene Fischer oder Heidi Klum", oder erklärt: "Wenn die Götter da oben furzen, haben wir einen Sturm hier unten." Auch die Darstellung von Odysseus' Frau Penelope als weinerliche Frau, deren Lidschatten verschmiert, sowie der verschmitzt an ihren Haaren kauenden Athene wirken übertrieben. Ein wenig subtilerer Humor hätte dem Stück nicht geschadet.

Lesen Sie dazu auch

Etwas differenzierter sind dann schon Witze wie "verdammte Klingonen", statt den Kikonen, gegen die Odysseus kämpft. Klösel ging aber wohl nicht davon aus, besonders viele Star-Trek-Kenner im Publikum sitzen zu haben, denn der Wortwitz wird direkt erklärt. Trotzdem dürften mehr versteckte Witze dieser Art und etwas mehr Herausforderung für die Zuschauerinnen und Zuschauer dabei sein. Das Fazit: modern ja, Tiefgang eher nicht.