Hochburgen von CSU, Grünen und AfD: So haben Augsburgs Stadtteile gewählt

Für Augsburg ziehen zwei CSU-Direktkandidaten den Landtag ein - und doch ist die AfD der Wahlgewinner, vor allem in einem Stadtteil. Wer hat wie abgestimmt? Eine Analyse.

Bei aller Zufriedenheit oder Enttäuschung über das jeweils eigene Wahlergebnis eint CSU, Grüne, Freie Wähler und SPD bei dieser Landtagswahl auch in Augsburg eines: Die Sorge vor dem Zuwachs der AfD. Zwar entschied die CSU beide Augsburger Stimmkreise (Ost und West) sowohl im Direktmandat als auch in der Gesamtstimme für sich, die Grünen folgten dahinter auf Platz zwei. Doch blickt man auf die Augsburger Stadtteile, sind die Rechtsnationalen an mehreren Orten zweitstärkste Partei, in einem Stadtbezirk erhielten sie sogar die meisten Stimmen. Um bildlich zu sprechen: Der schwarze Rand um die grüne Augsburger Innenstadt weist bei dieser Landtagswahl erstmals einen blauen Fleck auf.

Zum ersten Mal holt die AfD in einem Augsburger Stadtbezirk die meisten Stimmen

Das stärkste Ergebnis in einem Augsburger Stadtteil gehört jedoch auch bei dieser Landtagswahl der CSU. Einige Stadtbezirke sind traditionell fest in der Hand der Partei – in Bergheim holte die CSU mit 41 Prozent der Gesamtstimmen sogar ein stärkeres Ergebnis als vor fünf Jahren (+3,4 Prozent).

