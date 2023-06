Lechflimmern 2023 in Augsburg: Programm und Termine im Überblick

Mitte Juni beginnt die Freiluftkino-Saison in Augsburg: Das Lechflimmern 2023 startet. Ein Überblick über Termine, Programm, Tickets und Anfahrt.

Kino, aber nicht im verdunkelten Kinosaal, sondern unter der sinkenden Sommersonne? Das ermöglicht Open-Air-Kino. Auch im Sommer 2023 findet in Augsburg wieder das Freiluftkino Lechflimmern auf dem Freibadgelände am Plärrer statt. Am 15. Juni 2023 geht es los. In diesem Artikel finden Sie einen aktuellen Überblick über die Termine, das Programm, Tickets und Anfahrt zum Lechflimmern 2023.

Lechflimmern 2023 in Augsburg: Das Programm

Zwei Leinwände gibt es auf dem Gelände des Familienbads am Plärrer. Einlass ist im Juni, Juli und August um 20 Uhr. Im September beginnt der Einlass bereits um 19 Uhr. Der Filmbeginn ist vom Zeitpunkt des Sonnenuntergangs abhängig, schließlich muss es für die Filmvorführung dunkel genug sein.

Im Juni 2023 stehen diese Filme auf dem Programm:

Donnerstag, 15. Juni: "Gugelhupfgeschwader"

Donnerstag, 15 Juni: "Die Insel der Zitronenblüten"

Freitag, 16. Juni: "Sonne und Beton"

Freitag, 16. Juni: "Der Super Mario Bros. Film"

Film" Samstag, 17. Juni: "Avatar 2"

Samstag, 17. Juni: "Adiós Buenos Aires"

Sonntag, 18. Juni: "Ticket ins Paradies"

Sonntag, 18. Juni: "Der Geschmack der kleinen Dinge"

Montag, 19. Juni: "Die Rumba-Therapie"

Montag, 19. Juni: "Was man von hier aus sehen kann"

Dienstag, 20. Juni: "Sonne und Beton"

Dienstag, 20. Juni: "Der Geschmack der kleinen Dinge"

Mittwoch, 21. Juni: "Adiós Buenos Aires"

Donnerstag, 22. Juni: "Die Rumba-Therapie"

Donnerstag, 22. Juni: "Ein Mann namens Otto "

" Freitag, 23. Juni: " John Wick : Kapitel 4"

: Kapitel 4" Freitag, 23. Juni: "Suzume"

Samstag, 24. Juni: "Die Rumba-Therapie"

Samstag, 24. Juni: "Das Lehrerzimmer"

Sonntag, 25. Juni: "Everything Everywhere All at Once"

Sonntag, 25. Juni: "Roter Himmel"

Montag, 26. Juni: "Top Gun: Maverick"

Montag, 26. Juni: "Oskars Kleid"

Dienstag, 27. Juni: "Die Insel der Zitronenblüten"

Dienstag, 27. Juni: "Roter Himmel"

Mittwoch, 28. Juni: "Der Gesang der Flusskrebse"

Mittwoch, 28. Juni: "Maria träumt"

Donnerstag, 29. Juni: "Die Insel der Zitronenblüten"

Donnerstag, 29. Juni: "Boot und Spiele"

Freitag, 30. Juni: "Oskars Kleid"

Freitag, 30. Juni: "Im Taxi mit Madeleine"

Das ist das Programm für Juli 2023:

Samstag, 1. Juli: "Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war"

Samstag, 1. Juli: "The Banshees of Inisherin"

Sonntag, 2. Juli: "Wunderschön"

Sonntag, 2. Juli: "Empire of Light"

Montag, 3. Juli: " Guardians of the Galaxy 3"

3" Montag, 3. Juli: "BOFF - Bayerisches OutdoorFilmfestival 2023/24"

Dienstag, 4. Juli: "Ein Mann namens Otto "

" Dienstag, 4. Juli: "Die Kairo Verschwörung"

Verschwörung" Mittwoch, 5. Juli: "Suzume"

Mittwoch, 5. Juli: "Cavemen"

Donnerstag, 6. Juli: "Die Rumba-Therapie"

Donnerstag, 6. Juli: "Das Lehrerzimmer"

Freitag, 7. Juli: "The Banshees of Inisherin"

Freitag, 7. Juli: "Einfach mal was Schönes"

Samstag, 8. Juli: "Avatar 2"

Samstag, 8. Juli: "Mittagsstunde"

Sonntag, 9. Juli: "Sonne und Beton"

Sonntag, 9. Juli: "Was man von hier aus sehen kann"

Montag, 10. Juli: "Die Rumba-Therapie"

Montag, 10. Juli: "EOFT European Outdoor Filmfestival"

Filmfestival" Dienstag, 11. Juli: "The Banshees of Inisherin"

Dienstag, 11. Juli: " M. Claude und sein großes Fest"

und sein großes Fest" Mittwoch, 12. Juli: "Das Lehrerzimmer"

Mittwoch, 12. Juli: "BOFF Special "Endless Winter""

Tickets und Vorverkauf für Lechflimmern 2023 in Augsburg

Die Kinotickets kosten elf Euro. Für Kinder unter zwölf Jahren kostet der Eintritt 4,50 Euro. Karten sind an der Abendkasse oder im Vorverkauf auf lechflimmern.de erhältlich. Bei Letzterem kommt eine Vorverkaufsgebühr von zehn Prozent dazu. An der Abendkasse ist nur Barzahlung möglich. Im Vorverkauf auf der Website gibt es außerdem Sparpakete mit zehn Kinokarten für 66 Euro.

Auf der Wiese vor der Leinwand herrscht freie Platzwahl. Stühle sind vorhanden. Essen und Trinken selber mitzubringen, ist verboten. Beim Biergarten Wertachau gibt es Snacks und Getränke.

Anfahrt zum Lechflimmern am Familienbad am Plärrer

Die Adresse des Open-Air-Kinos am Familienbad lautet: Schwimmschulstraße, 86153 Augsburg. Über die Haltestelle "Plärrer" oder "Curt-Frenzel-Stadion" ist das Gelände in wenigen Minuten zu Fuß erreichbar. Wenn kein Plärrer ist, ist Parken auf dem Plärrergelände möglich. Fahrradstellplätze gibt es ausreichend vor dem Freibad.