Kinos in Augsburg: Liliom, Thalia und Cinemaxx - eine Übersicht

Cinemaxx, Cinestar, Lechflimmern und mehr - hier erhalten Sie eine Übersicht über alle Kinos die im Augsburger Stadtgebiet vertreten sind.

Die Kinoszene in Augsburg hat einiges zu bieten. Von großen Multiplex Kinos mit mehreren Spielsälen über kleinere Programmkinos bis hin zu Open-Air Veranstaltungen sind in der Fuggerstadt eine große Bandbreite an Lichtspielhäusern vertreten. Wir bieten Ihnen eine Übersicht über alle Kinos im Augsburger Stadtgebiet und liefern darüber hinaus weiterführende Informationen zu den Öffnungszeiten, den Parkmöglichkeiten und den verschiedenen Kontaktmöglichkeiten. Zudem listen wir eine grobe Übersicht über die jeweiligen Ticketpreise auf.

Das Cinestar-Kino in Augsburg

Montag bis Donnerstag zwischen 17.30 und 20.30 Uhr sowie von Freitag bis Sonntag zwischen 15.00 und 20.30 Uhr. Ticketpreise : Je nach Tag der Kinovorstellung sowie der Kategorie des Sitzplatzes variieren die Ticketpreise zwischen 5,50 Euro und 12,50 Euro.

Je nach Tag der Kinovorstellung sowie der Kategorie des Sitzplatzes variieren die zwischen 5,50 Euro und 12,50 Euro. Anfahrt und Parken: Viktoriastraße 3, 86150 Augsburg . Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kann das Helio über die Haltestelle " Augsburg Hbf" erreicht werden. Sie können im Parkhaus des Helio zu vergünstigten Konditionen parken.

Das Cinemaxx-Kino Augsburg an der City-Galerie

Jeden Tag zwischen 14.00 und 21.00 Uhr. Ticketpreise : Grundsätzlich kostet ein Ticket 5,99 Euro. Für Sitze der Kategorie "VIP" sowie den Online-Vorverkauf fallen extra Gebühren an.

Grundsätzlich kostet ein Ticket 5,99 Euro. Für Sitze der Kategorie "VIP" sowie den Online-Vorverkauf fallen extra Gebühren an. Anfahrt und Parken: Willy-Brandt-Platz 2, 86153 Augsburg . Über die Haltestelle "City-Galerie/ VHS " (Buslinie 22) erreichen Sie innerhalb weniger Minuten fußläufig das Kino . Kinobesucherinnen und Kinobesucher können das Parkhaus der angrenzenden City-Galerie nutzen. Das Verlassen der Parkgarage ist über die Ausfahrt "Amagasaki-Allee" zu jeder Uhrzeit möglich.

Das Kino Liliom in Augsburg

Das hat täglich rund eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn geöffnet. Das hat Mittwoch bis Samstag jeweils ab 18.00 Uhr geöffnet. Sonntags öffnet es bereits ab 16.00 Uhr seine Pforten für die Kinobesucherinnen und Kinobesucher. Ticketpreise : Erwachsene zahlen regulär 10 Euro. Das ermäßigte Ticket kostet 8 Euro. Für eine Übersicht aller Ticketoptionen und Sonderpreise suchen Sie bitte die offizielle Webseite des Liliom Kinos in Augsburg auf.

Erwachsene zahlen regulär 10 Euro. Das ermäßigte Ticket kostet 8 Euro. Für eine Übersicht aller Ticketoptionen und Sonderpreise suchen Sie bitte die offizielle Webseite des Liliom Kinos in auf. Anfahrt und Parken: Unterer Graben 1, 86152 Augsburg . Kinobesucherinnen und Kinobesucher können auf dem Parkplartz des alten Stadtbades

(Leonhardsberg 15) ihr KfZ abstellen.

Thalia Filmtheater - das älteste Kino in Augsburg

Das hat jeweils ab 30 Minuten vor der ersten Filmvorführung des Tages geöffnet. Das angrenzende Kaffeehaus hat täglich zwischen 10.00 und 23.00 Uhr geöffnet. Ticketpreise : Die regulären Ticketpreise betragen zwischen Montag und Mittwoch 7 Euro und zwischen Donnerstag und Sonntag 11 Euro. Die aktuelle Preistabelle und etwaige Rabatte entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite.

Die regulären betragen zwischen Montag und Mittwoch 7 Euro und zwischen Donnerstag und Sonntag 11 Euro. Die aktuelle Preistabelle und etwaige Rabatte entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite. Anfahrt und Parken: Obstmarkt 5, 86150 Augsburg . Als Kinobesucherinnen und Kinobesucher können Sie im nahegelegenen alten Stadtbad parken. Diese Parkmöglichkeit ist etwa 5 Minuten zu Fuß vom Kino entfernt.

Das Mephisto Kino in Augsburg

Circa 30 Minuten vor Filmbeginn öffnet das Mephisto seine Pforten. Ticketpreise : Die aktuelle Preistabelle und etwaige Rabatte entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite.

Die aktuelle Preistabelle und etwaige Rabatte entnehmen Sie bitte der offiziellen Webseite. Anfahrt und Parken: Karolinenstraße 21, 86150 Augsburg . Direkt neben dem Mephisto Kino befindet sich das Stadtmetzg Parkhaus, in dem auch barrierefreie Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.

Lechflimmern - Das Open-Air Kino in Augsburg

Einlass ab ca. 18.00 Uhr. Filmstart ab Einbruch der Dunkelheit (in etwa 20.15 bis 20.30 Uhr) Ticketpreise : Das Kinoticket im Lechflimmern kostet einheitlich 10 Euro. Kindertickets kosten 4,50 Euro.

Das Kinoticket im kostet einheitlich 10 Euro. Kindertickets kosten 4,50 Euro. Anfahrt und Parken: Schwimmschulstraße 5, 86154 Augsburg . Sie können auf dem weitläufigen Plärrergelände, das sich direkt auf der anderen Straßenseite befindet, kostenfrei parken.

