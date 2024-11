Misshandlungen in der JVA? Gefängnisskandal verunsichert Wärter

„Fliegerhorst“, so nennt sich seit einigen Wochen eine spezielle Gruppe bei der Kriminalpolizei in Augsburg. Die Beamten ermitteln gegen Bedienstete des Gefängnisses in Gablingen, das an der markanten Adresse „Am Fliegerhorst 1“ liegt. Sie haben viel zu tun, geht es doch um einen schwerwiegenden Verdacht, den aufzuklären einen enormen Aufwand bedeutet: Haben ein Dutzend Wärter während ihrer Arbeitszeit Insassen misshandelt, sie schikaniert, geschlagen, ohne Anlass in einen besonders gesicherten Haftraum gesperrt, eine Art leeres Zellenloch? Und längst geht es ja um mehr.

