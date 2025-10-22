Von „Fühle mich nicht sicher“ bis „Habe nie Angst“: So bewerten junge Frauen die Sicherheit in Augsburg

Alleine joggen, mit der Tram zur Arbeit fahren, nachts vom Club nach Hause gehen – kann man sich in Augsburg als Frau (noch) sicher fühlen? Die Debatte um die Sicherheit speziell von Frauen ist zuletzt von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) befeuert worden. Erst sagte er im Zusammenhang mit dem Thema Migration, es gebe ein Problem im „Stadtbild“. Einige Tage später legte Merz nach und erklärte, man soll seine Töchter fragen, was er mit der Aussage gemeint habe. Wir haben uns bei jungen Frauen in Augsburg umgehört – und von ihnen sehr differenzierte Aussagen dazu erhalten, wie sicher sie sich fühlen.

Sally, 26:

„Klar, es gibt manchmal komische Gestalten, von denen man sich fern hält. Gerade am Königsplatz sind öfter alkoholabhängige Menschen. Daran störe ich mich aber gar nicht, solange sie niemanden belästigen. Letztens wurde ich am Königsplatz von einer älteren Dame, die kein Deutsch gesprochen hat, bedrängt. Ich sollte ihr ein Ticket für den ÖPNV kaufen. Nachdem ich ihr dann gesagt habe, dass ich kein Bargeld bei mir trage, hat sie angefangen, laut zu schreien. Das war sehr beklemmend, weshalb ich dann auch schnell weggegangen bin.“

Sophie, 19:

„Ich wohne in Kriegshaber und fühle mich hier sicherer als in meiner Heimat Memmingen. Außerdem haben mir zehn Jahre Karate ein gewisses Selbstbewusstsein gegeben. Trotzdem kann ich verstehen, dass andere Frauen allein Angst haben. Orte wie der Königsplatz oder die Tram sind oft unangenehm. Einmal hat sich ein Mann in der Tram neben mich gesetzt und mich am Arm festgehalten, obwohl ich ihm gesagt habe, dass ich das nicht möchte. Zum Glück haben andere Fahrgäste mir geholfen.“

Icon vergrößern Sophie, 19, wurde in einer Tram Opfer von übergriffigem Verhalten. Foto: Charlotte Rühl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Sophie, 19, wurde in einer Tram Opfer von übergriffigem Verhalten. Foto: Charlotte Rühl

Alishan, 22:

„Ich fühle mich in Augsburg nicht sicher. Auf dem Nachhauseweg hatte ich oft unangenehme Begegnungen mit Männern, meine Mutter ebenfalls. Besonders betrunkene Männer sind sehr unangenehm. Gerade im Winter, wenn es früh dunkel wird, gehe ich ungern raus und bleibe viel zu Hause. Generell nehme ich fast immer mein Auto, wenn ich allein unterwegs bin.“

Swenja Hiel, 27:

„Ich fühle mich in Augsburg grundsätzlich sicher und habe auch kein Problem damit, nachts unterwegs zu sein. Manchmal gehe ich nach der Uni auch allein durch den Wald nach Hause. An Orten mit viel Trubel fühle ich mich weniger sicher als an ruhigen Plätzen. In Gegenden wie dem Oberhausener Bahnhof bin ich aber auch vorsichtiger und nehme zum Beispiel meine Kopfhörer raus. Ich weiß, dass ich privilegiert bin, keine Angst haben zu müssen. Bis jetzt sind mir zum Glück nie schlimme Situationen, die man nicht durch Kommunikation lösen konnte, passiert.“

Icon vergrößern Swenja Hill, 27, fühlt sich auch sicher, wenn sie nachts unterwegs ist. Foto: Charlotte Rühl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Swenja Hill, 27, fühlt sich auch sicher, wenn sie nachts unterwegs ist. Foto: Charlotte Rühl

Katharina, 20:

„Grundsätzlich fühle ich mich in Augsburg sicher, aber abends gehe ich nur in Wohngebieten spazieren. Im Winter gehe ich generell nicht gerne allein raus. Zum Glück habe ich hier bis jetzt keine übergriffigen Situationen erlebt, wohl aber in meiner Heimatstadt Ulm. Auf dem Weg zum Club kam mir eine betrunkene Männergruppe sehr nahe, und ich musste wegrennen, um mich der Situation zu entziehen. Seitdem würde ich nie wieder allein zu einem Club fahren.“

Manjola Kola, 28:

„Wenn ich in Augsburg zu Fuß unterwegs bin, habe ich eigentlich nie Angst. Mir ist auch noch nie etwas passiert. Abends bin ich selten in der Stadt unterwegs und habe auch dann kein schlechtes Gefühl. Als ich damals in Leipzig gelebt habe, habe ich das Gefühl von Angst öfter auf der Straße gespürt. Da habe ich mich auch teilweise nicht getraut, alleine auf die Straße zu gehen, aber hier in Augsburg fühle ich mich immer sicher.“

Icon vergrößern Manjola Kola, 28, fühlt sich seit ihrem Umzug nach Augsburg sicherer. Foto: Katharina Rack Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Manjola Kola, 28, fühlt sich seit ihrem Umzug nach Augsburg sicherer. Foto: Katharina Rack

Paula Wilke, 21:

„Ich wohne seit zwei Jahren in Augsburg und fühle mich sehr sicher. In meiner Heimat Siegen hatte ich oft ein unsicheres Gefühl unterwegs. Hier ist das anders, ich habe auch noch keine unangenehmen Situationen erlebt. Orte wie den Oberhausener Bahnhof oder dunkle Gassen versuche ich aber zu meiden. Generell achte ich auf meine Umgebung, solange aber weitere Menschen unterwegs sind, habe ich keine Angst.“

Icon vergrößern Paula Wilke, 21, meidet verlassene Orte. Foto: Charlotte Rühl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Paula Wilke, 21, meidet verlassene Orte. Foto: Charlotte Rühl

Connie, 21:

„Ich fühle mich in Augsburg sehr sicher, aber ich bin natürlich eine Frau. Da habe ich mit Männern im Allgemeinen schon sehr unangenehme Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel sexuelle Belästigung im Sinne von angefasst und verbal belästigt werden. Das hat aber nichts mit Augsburg als Stadt zu tun, sondern das sind grenzüberschreitende Dinge, die Männer machen. Und so etwas kann einer Frau sowohl nachts als auch tagsüber passieren.“

Lena K., 32:

„Ich bin vor wenigen Jahren nach Augsburg gezogen und habe mich von Beginn an sehr sicher und wohl hier gefühlt. Seit ich Mama geworden bin, bin ich abends auch nicht mehr so viel unterwegs. Aber auch davor ist mir nichts aufgefallen. Egal, ob es dunkel oder hell ist - ich habe noch nie unangenehme Situationen erlebt.“

Icon vergrößern Lena K. (32) hat noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Foto: Katharina Rack Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Lena K. (32) hat noch keine schlechten Erfahrungen gemacht. Foto: Katharina Rack

Aislinn McSharry, 24:

„Ich lebe noch nicht so lange in Augsburg, fühle mich aber sehr sicher. Allein abends rauszugehen, ist kein Problem für mich. Manchmal ist es etwas gruselig, weil im Univiertel abends kaum Leute unterwegs sind. Das ist in London oder Edinburgh, wo ich vorher gelebt habe, anders. Trotzdem fühle ich mich hier als Frau sicherer als in London.“

Icon vergrößern Aislinn McSharry, 24, fühlt sich in Augsburg sicherer als in anderen Städten. Foto: Charlotte Rühl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Aislinn McSharry, 24, fühlt sich in Augsburg sicherer als in anderen Städten. Foto: Charlotte Rühl