Was ist nötig für den Erfolg als Musiker, Dominik Scherer?

Schon als Kind war dem Augsburger klar, dass er Berufsmusiker werden wollte. Im Podcast spricht der Bandgründer von Aera Tiret über die Musikindustrie, Kreativität und Stille.

Zum ersten Mal auf einer Bühne stand Dominik Scherer mit fünf Jahren – und es sollten viele Hundert weitere Konzerte folgen. Der gebürtige Königsbrunner, der mittlerweile in Augsburg lebt, hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht und ist als Musiklehrer, Instrumentalist und Produzent tätig. Im Podcast "Augsburg, meine Stadt" spricht er darüber, wie er kreativ bleibt, wie wenig Zeit er aktuell selbst am Instrument verbringt und warum er privat nur selten Musik zur Entspannung hören kann.

Wie kommt man in die Charts? Musiker Dominik Scherer im Podcast "Augsburg, meine Stadt"

Außerdem gibt er Einblicke in die Musikindustrie. Die von ihm gegründete Band Aera Tiret schaffte es Anfang Mai gemeinsam mit der Augsburger Sängerin Lienne auf Platz zwei der R-'n'-B-Charts auf iTunes. Welche Bedeutungen solche Platzierungen heute noch haben, erklärt Scherer im Gespräch mit Redakteurin Ida König. Er erzählt auch, was eine Kochshow mit der Gründung der Band zu tun hat, welche Bedeutung sich hinter dem Namen "Aera Tiret" verbirgt und weswegen die Mitglieder so viel Wert auf ein Gesamtbild und wohltätige Projekte legen.

Im Podcast geht es auch um den Menschen hinter der Musik. Dominik Scherer spricht über seine gespaltene Liebe zur Innenstadt, verrät seine Lieblingsrestaurants in Augsburg und erklärt, warum er in seiner Freizeit gezielt nach Stille sucht.

Podcast "Augsburg, meine Stadt" mit Dominik Scherer bei Spotify und Apple Podcasts

Das Gespräch mit Dominik Scherer können Sie sich in diesem Artikel anhören (weiter oben, unterhalb des Bildes) – aber auch bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Übersicht über bekannte Anbieter finden Sie hier:

Konzerttipp: Aera Tiret präsentiert am Freitagabend, 2. Juni, das neue Album im Edeka-Markt Wollny in Friedberg.

