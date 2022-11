Konzerte junger Talente: Ein Rekord und ein Abschied zugleich

Mit den beiden Konzerten junger Talente wird eine Spenden-Rekordmarke überschritten. Zum musikalischen Höhepunkt kommt ein überraschender Abschied.

Zwei grandiose Benefizkonzerte für die Kartei der Not erlebten die Zuschauer am Wochenende in der Stadthalle Schwabmünchen. Mit dem Reinerlös wird die Marke von 100.000 Euro geknackt: So viel haben die Konzerte junger Talente seit 1994 eingespielt. Der Rekord ist auch ein Abschied.

Mit den 26 Konzerten junger Talente wollen Wolfgang, Monika, Dominik und Valentin Scherer aufhören. "Es fällt uns schwer", sagte Monika Scherer, die die beiden Konzerte in Schwabmünchen moderierte, "aber für eine gewisse Zeit ist es das letzte Konzert." Die beiden Söhne benötigen mehr Zeit für ihre Familien. Gerade in den letzten Wochen vor den Konzerten gebe es wegen der intensiven Vorbereitungen kaum eine freie Minute. Dominik Scherer, der mit seinem Bruder Valentin von Anfang an dabei ist, sagte: "Wir haben jetzt einen Zenit überschritten." Das Publikum honorierte die Leistung der "Schererei" – wie sich die Familie mit einem Augenzwinkern nennt – mit lange anhaltendem Applaus.

Über 21.000 Besucher in über 26 Jahren bei Konzerten junger Talente

Seit über 26 Jahren hatte die Familie mit viel Energie die überaus erfolgreichen Konzerte organisiert und sie zu einer Marke gemacht. Seitdem kamen über 21.000 Besucherinnen und Besucher, um über 600 Solistinnen und Solisten und 7000 Mitwirkende zu sehen und zu hören. Viele der Auftretenden aus dem schwäbischen Raum machten später als Musikerinnen und Musiker, als Tänzerinnen und Tänzer und als Sängerinnen und Sänger Karriere.

Kein Platz mehr auf der Bühne, als der Nachwuchs der Musikschule Beathof aus Leitershofen spielte. Foto: Andreas Lode

Verena-Maria Fitz zum Beispiel wurde Erste Geigerin im Staatsorchester der Bayerischen Staatsoper. Sie trat 1995 zum ersten Mal in Schwabmünchen auf. Solotrompeterin Ida König sammelte ihre ersten solistischen Erfahrungen in der Reihe "Konzerte junger Talente" und saß am Wochenende wieder im Orchester am Klavier. Heute ist die vielseitige Musikerin gefragtes Mitglied mehrerer hochklassiger Blasorchester und Brass Bands im gesamten deutschsprachigen Raum. Christoph Teichner ist ein Solist „der ersten Stunde“. Bereits 1993 spielte er beim ersten Konzert junger Talente Mozart. Er ist Kulturpreisträger 2018 der Stadt Königsbrunn. Auf der ganzen Welt unterwegs war Felix Linsmeier. Seine neuesten Arrangements für das Lech-Wertach-Orchester wurden am Samstag und Sonntag gefeiert, wie auch die rund 250 Mitwirkenden im Alter von sechs bis 30 Jahren.

Augsburger Bands spielen: Überraschungsgast mit dem Saxofon

Zu den Höhepunkten der beiden Konzerte mit einem jeweils über dreistündigen Programm gehörten die Augsburger Bands Loamsiader und Havet – das sind die Geschwister Mimi Elisabeth und Josefin Elvira Vogler, die als "Mimi und Josy" 2019 die Fernsehshow The Voice Kids gewonnen hatten. Ihre anspruchsvollen Beiträge gingen unter die Haut. Überraschungsgast war die Landtagsabgeordnete Carolina Trautner, die bei einem Saxofon-Medley mitspielte.

Rosen gab es für die Geschwister Mimi Elisabeth und Josefin Elvira Vogler, deren Auftritt einer der vielen Höhepunkte der beiden Benefizkonzerte war. Foto: Andreas Lode

Reinerlös geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unseres Verlags

Mit dem Reinerlös aus dem Doppelkonzert wird die Marke von 100.000 Euro geknackt. So viel wurde seit 1994 an die Kartei der Not gespendet. Das Hilfswerk der Mediengruppe Pressedruck und des Allgäuer Zeitungsverlags unterstützt bedürftige Menschen jeglichen Alters in der Region, die unverschuldet in Not geraten sind. "Dieses Engagement verdient höchste Anerkennung", sagt Ellinor Scherer, die Vorsitzende im Kuratorium Kartei der Not. Herbert Jauchmann von der Raiffeisenbank Schwabmünchen-Stauden sagte: "26 Jahre zu helfen, ist keine Selbstverständlichkeit. Wir wissen, was hier geleistet wurde." Die Macher der Konzerte junger Talente könnten jederzeit mit neuen Ideen auf ihn zukommen.