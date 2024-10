Sicherheitsdienst in Bus und Tram: „Gespannt, was es bringt“

Die Ankündigung der Stadtwerke, den Einsatz von Sicherheitspersonal in Bussen und Straßenbahnen zu testen, ruft bei den Augsburgerinnen und Augsburgern unterschiedliche Reaktionen hervor. Von „So weit sind wir schon“, über „Für sowas ist Geld da“ bis hin zu „Fahrer wären erstmal wichtiger“ fallen die Kommentare auf der Facebookseite unserer Redaktion aus. Bei den Stadtwerken wird betont, dass das Projekt nichts mit einer vermeintlichen Verschärfung der Sicherheitslage zu tun habe. Was von den Security-Mitarbeitern erwartet wird, wann sie eingesetzt werden - und was ein erfahrener Tramfahrer dazu sagt.

