Neurologen in Augsburg: -Innenstadt, -Lechhausen, -Göggingen

Ob im Vincentinum, in der Bahnhofstraße oder Frölichstraße – wir haben für Sie alle Neurologen in Augsburg aufgelistet.

Der Neurologe ist Spezialist für Erkrankungen des Nervensystems, kennt sich also mit Krankheitsbildern des Gehirns, des Rückenmarkes, der Nerven und der betroffenen Muskulatur aus. Auch in Augsburg gibt es eine Vielzahl an Neurologen, ob in Kliniken oder in eigenen Praxen. Wir listen Ihnen alle Neurologen in Augsburg nach Stadtteilen auf und geben Ihnen mit an, bei Welchen auch Online-Terminvereinbarungen möglich sind.

Neurologen in Augsburg - Innenstadt

Dr.med. Karl Ebertseder, Dr. Doreen Gentner

Adresse: Bahnhofstraße 29, 86150 Augsburg

29, 86150 Telefon: 0821 510400

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr, zusätzlich Montag: 14.00 - 16.00 Uhr und Dienstag 14.00 - 17.00 Uhr

NeuroZentrum am Königsplatz

Adresse: Schießgrabenstraße 2, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 35099

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Herr Dr. med. Thomas Schönsteiner und Kirch

Adresse: Frölichstraße 10/1/2, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 3432090

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 16.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Herr Dr. med. Bernhard Schaner & Beate Conrady - Walz

Adresse: Hermanstraße 15, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 7478740

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 9.00 - 13.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

Nervenärztliche Gemeinschaftspraxis am Vincentinum: Blaettner, Soukup, Schuler

Adresse: Franziskanergasse 14, 86152 Augsburg

Telefon: 0821 3444880

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 9.00 - 17.00 Uhr, Freitag: 9.00 - 12.00 Uhr

4NEURO - Privatpraxis Neurologie Dr. Alexandra Johnson

Adresse: Prinzregentenstraße 4, 86150 Augsburg

4, 86150 Telefon: 0821 80900090

Öffnungszeiten : Montag bis Freitag: 8.30 - 13.00 Uhr

Online-Termin möglich

Gero Greune

Adresse: Frölichstraße 8, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 516291

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 12.00 Uhr

Dr. med. Anton Mangalo und Frau Maria Keßler-Wengenmayr

Adresse: Theodor-Heuss-Platz 1, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 311700

Öffnungszeiten : Montag und Dienstag: 8.30 - 12.30 Uhr und 14.00 - 17.30 Uhr, Mittwoch bis Freitag: 8.30 - 12.30 Uhr

Online-Termin möglich

Herr Dr. med. Peter Brenner

Adresse: Annastraße 12, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 313330

Öffnungszeiten : Montag bis Donnerstag: 10.00 - 18.00 Uhr

Herr Dr. med. Rainer Fink

Adresse: Gratzmüllerstraße 7, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 511543

Neurologe in Augsburg - Lechhausen

neuropraxis-augsburg-lechhausen Dr. T. Becker/Dr. R. Haffner/S. Starke

Adresse: Neuburger Str. 40, 86167 Augsburg

Telefon: 0821 717577

Öffnungszeiten : Montag, Dienstag und Donnerstag: 8.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr

Online-Termin möglich

Neurologe in Augsburg - Göggingen

MVZ der Hessing Stiftung

Adresse: Hessingstraße 17, 86199 Augsburg

Telefon: 0821 39999

Öffnungszeiten : Montag: 8.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr, Dienstag: 8.00 - 13.00 Uhr und 13.30 - 17.00 Uhr, Mittwoch und Freitag: 8.00 - 13.00 Uhr, Donnerstag: 8.00 - 12.30 Uhr und 13.00 - 17.00 Uhr

Online-Termin möglich

Neurologe in Augsburg - Oberhausen

Kinderneurologie im Josefinum: Dr. Gereon Schädler, Dr. Bernhard Hoch

Adresse: Kapellenstraße 30, 86154 Augsburg

Telefon: 0821 2412-444

Neurologe in Augsburg - Kriegshaber

Neurologen in der Uniklinik: Herr Prof. Dr. med. Markus Naumann