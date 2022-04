Das Vincentinum in Augsburg besteht seit 1904. KVB, Parken und Öffnungszeiten - wir haben Ihnen interessante Fakten und Daten zu dem Krankenhaus in Augsburg zusammengetragen.

Das Vincentinum Augsburg befindet sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts in der Augsburger Innenstadt in der Nähe des äußeren Stadtgrabens. Bei dem Vincentinum Augsburg handelt es sich dabei jedoch, im Gegensatz zu anderen Augsburger Krankenhäusern, wie etwa dem Universitätsklinikum Augsburg oder dem Josefinum, um ein sogenanntes Belegkrankenhaus. Das bedeutet, dass die behandelnden Ärzte meistens noch eigene Praxen führen und nur die Patientinnen und Patienten, die stationär behandelt und/oder operiert werden müssen im Krankenhaus behandeln. Direkt angrenzend an das Vincentinum befinden sich einerseits die Notpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB), in der weniger gravierende Notfälle behandelt werden sowie ein Ärztehaus, das den Patientinnen und Patienten ein breites Spektrum an fachärztlicher Expertise unter einem Dach bietet.

Geschichte des Vincentinums in Augsburg - eine tabellarische Übersicht

1890: Das Grundstück, auf dem sich das heutige Vincentinum befindet, wird von den Ordensschwestern vom Heiligen Vinzent von Paul erworben.

1892: Am heutigen Standort führen die Schwestern in der Franziskanergasse ein christliches Altenheim: das St.Vinzenz Pensionat öffnet seine Pforten.

1904: Eine Klinik mit etwa 50 Betten wird eröffnet.

1927: Das Krankenhaus wird um den Fachbereich der Orthopädie erweitert und erhält zusätzliche 50 Betten.

1934: Esd finden Umbaumaßnahmen und eine Anhebung der Kapazitäten auf knapp 200 Betten statt.

1944: Während den Wirren des zweiten Weltkriegs wird der Klinikbetrieb trotz starker struktureller Schäden am Gebäude aufrechterhalten.

1976: Der heutige Zentralbau des Vincentinums wird feierlich eröffnet. Die Kapazität des Krankenhauses beträgt nun beinahe 250.

1999: Der Neubau des Krankenhauses ist vollendet. Beginn der Baumaßnahmen KVB-Praxis und Ärztehaus.

2004: Das 100-jährige Bestehen des Vincentinums wird mit einem Festakt gefeiert.

2010: Das Vincentinum erhält einen Computertomographen ( CT ) und einen Magnetresonanztomographen ( MRT ).

2014: Ein Gesundheitszentrum wird geplant und gebaut.

2015: Das Vincentinum wird zum "Gesundheitspark Vincentinum ".

2017: Übernahme der Trägerschaft durch die Artemed Gruppe. Das Vincentinum ist damit Teil eines Netzwerks aus bundesweit über 20 Kliniken.

2021: Das Vincentinum wird als Venen Kompetenz-Zentrum zertifiziert.

Das Vincentinum in Zahlen - ein Steckbrief

Adresse: Franziskanergasse 12, 86152 Augsburg

12, 86152 Telefonnummer: 0821 / 3167 - 0

0821 / 3167 - 0 Bettenanzahl: ca. 300

ca. 300 Ärzte: ca. 80

ca. 80 Pflegepersonal: rund 450

rund 450 Behandelte Patienten pro Jahr: durchschnittlich 20.000

Diese Öffnungszeiten gelten in der KVB-Bereitschaftspraxis am Vincentinum

Mittwoch 14.00 bis 21.00 Uhr, Freitag 18.00 bis 21.00 Uhr. Samstag und Sonntag sowie an Feiertagen: 9.00 bis 21.00 Uhr.

telefonische Voranmeldung unter 116 117 ist nicht erforderlich aber wünschenswert

Diese Regeln müssen Besucher im Vincentinum Augsburg beachten - Besuchszeiten und Hygienevorschriften

Besuchszeiten: Täglich zwischen 14.00 und 19.00 Uhr können die Patientinnen und Patienten im Vincentinum Augsburg Besuch von einer vorher festgelegten Person erhalten. Die maximale Besuchsdauer liegt bei 60 Minuten.

Die aktuell gelltenden Regeln und Außnahmen entnehmen Sie bitte der offiziellen Website des Vincentinums.

Hygienevorschriften: Jede Besucherin und jeder Besucher des Vincentinums Augsburg muss einen negativen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) oder einen negativen PCR Test (maximal 48 Stunden alt) vorweisen können. Es gilt eine generelle FFP2-Maskenpflicht in allen Räumen des Vincentinums Augsburg .

So erreicht man das Vincentinum in Augsburg: Anreise mit ÖPNV und Parkmöglichkeiten

Öffentliche Verkehrsmittel: Die Haltestelle "Klinik Vincentinum " (Buslinien 35 und 44) grenzt direkt an den Gesundheitspark Vincentinum an. Die Haltestellen "Fuggerei" sowie " Pilgerhausstraße " (beide Straßenbahnlinie 1) sind jeweils wenige Minuten fußläufig vom Vincentinum Augsburg entfernt.

Anfahrt mit Taxi oder Pkw: Franziskanergasse 12, 86152 Augsburg

12, 86152 Parkmöglichkeiten und Gebühren: Das Vincentinum bietet seinen Patientinnen und Patienten, sowie deren Besucherinnen und Besuchern diverse kostenpflichtige Parkmöglichkeiten in zwei Tiefgaragen an. Zusätzlich werden kostenlose Kurzeittparkplätze auf dem klinikeigenen Parkplatz angeboten. Die maximale Parkdauer beträgt hierbei 30 Minuten.

