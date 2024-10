Feuer am Lueginsland: Mann soll für Brand-Serie in Innenstadt verantwortlich sein

Der Mann, den die Polizisten in der Nähe des Tatortes antrafen, kam ihnen verdächtig vor. Irgendjemand hatte in jener Nacht im Juli 2023 eine Mülltonne beim Lueginsland angezündet, die in dem Durchgang eines Hauses an der Stadtmauer stand. Die Flammen griffen auf das historische Gebäude über, richteten einen enormen Schaden an. Es war tiefste Nacht, gegen 4 Uhr morgens, und die Beamten überprüften einen damals 27-Jährigen, den sie in der Nähe antrafen. Was machte er um diese Zeit noch auf der Straße? Christian L. (Name geändert) geriet schon damals in den Fokus der Ermittler, doch anfangs war die Beweislage offenbar dünn. Inzwischen sind sich Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei sicher, ihm die Brandstiftung an dem Haus nachweisen zu können – und mehrere andere Fälle auch. Christian L. ist dabei ein ungewöhnlicher Angeklagter.

