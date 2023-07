Augsburg

Nach Brand am Luginsland: Historisches Haus ist einsturzgefährdet

Wie geht es nach dem Brand am Luginsland mit dem historischen Haus weiter?

Plus Nach dem verheerenden Feuer am Luginsland wird der Sachschaden erstmals beziffert. Wie es mit dem historischen Haus, das der Stadt gehört, weitergeht.

Nach dem Brand beim Luginsland Mitte Juni gilt das historische Haus, das der Stadt Augsburg gehört, als einsturzgefährdet. Laut Wirtschaftsreferent Wolfgang Hübschle ( CSU), dessen Referat auch für die Liegenschaften zuständig ist, wird aktuell an den Notsicherungsmaßnahmen gearbeitet. Die Polizei ermittelt in dem Fall, in dem es sich vermutlich um Brandstiftung handelt, weiter. Inzwischen gibt es erste Zahlen zur Schadenssumme.

Das Haus an der Stadtmauer, das aus dem 16. oder 17. Jahrhundert stammen soll, gehörte einst zur ursprünglichen Bastion Augsburgs. Laut Stadt ist das Gebäude mit dem Rundbogen und dem Durchgang seit mehreren Jahren vermietet. Doch der Mieter, der namentlich nicht genannt werden möchte, nutzt das Haus schon länger nicht mehr. Anwohner kritisieren, dass die Stadt das historische Haus verfallen lasse. Seit rund 20 Jahren stünden die Wohnungen leer, Fensterläden seien abgefault. Seit dem Brand vor wenigen Wochen ist es vorerst gar nicht mehr bewohnbar. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 150.000 bis 200.000 Euro. Sie hatte nach dem Feuer einen 27-jährigen Tatverdächtigen vorübergehend festgenommen.

