Kanu-Weltmeister will in Augsburg einen Platz auf der Regierungsbank

Der frühere Profi-Kanute Hannes Aigner, 36, möchte bei der Kommunalwahl in Augsburg für die Freien Wähler den Sprung auf die städtische Regierungsbank schaffen. Aigner tritt wie berichtet als Oberbürgermeisterkandidat an und wird Spitzenkandidat auf der Stadtratsliste. Sollte es zu einer Regierungsbeteiligung der FW in einer Koalition mit der CSU kommen, worauf die Gruppierung aktuell offen hinarbeitet, soll Aigner nach den Vorstellungen der FW Regierungsverantwortung übernehmen. Bei der Kandidatenvorstellung am Mittwoch ging es nicht ins Detail, es läge aber nahe, dass die Freien Wähler dann das Sportreferat für sich reklamieren würden.

OB-Wahl in Augsburg: Es gab einige schlaflose Nächte vor der Entscheidung

Aigner, der seit Kurzem Mitglied bei den Freien Wählern ist und am Wochenende im Vorfeld auf die Nominierung sein Karriereende bekannt gab, sagte, dass es nach der Kontaktaufnahme durch den schwäbischen FW-Vorsitzenden Fabian Mehring eine „schnelle Entscheidung war“, als OB-Kandidat anzutreten. Er habe aber ein paar schlaflose Nächte gehabt. Dass er keine politische Erfahrung etwa als Stadtrat und auch kein Verwaltungswissen hat, sieht er nicht als Problem. „Es hat Nachteile, aber es hat auch Vorteile, als Quereinsteiger zu kommen, der nicht im bisherigen System war.“

Neuer Input von Außen könne hilfreich sein. Als Sportler sei er es zudem gewohnt, ständig dazuzulernen. „Man muss immer an sich arbeiten und darf nie zufrieden sein mit dem, was man gerade hat“, so Aigner. Mehring sagte, Aigner habe als Profisportler den „nötigen Biss“, um es in eine Stichwahl zu schaffen, in der dann alles möglich sei. „Wer im ZDF Sport vor einem überregionalen Publikum kommentieren kann, kann Augsburg repräsentieren“, so Mehring im Hinblick auf Aigners Engagement als Kommentator bei den Olympischen Spielen in Paris 2024.

Jürgen Marks hält Hannes Aigner für den „besseren OB-Kandidaten“

Wie berichtet gab es noch im Sommer den Plan, dass die Freien Wähler zusammen mit FDP und Pro Augsburg mit einem OB-Kandidaten antreten. Wegen Differenzen zur Frage, wie stark man sich der CSU andient, zerbrach das Bündnis, für das Jürgen Marks (er ist Pressesprecher von Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und ehemaliger stellvertretender Chefredakteur unserer Zeitung) als OB-Kandidat gehandelt wurde. Marks wird nun auf der Stadtratsliste der FW stehen und den Wahlkampf strategisch vorantreiben. Marks sagte, er sehe sich im Stadtrat gut aufgehoben, sollte er gewählt werden. „Ich bin streit- und diskussionslustig.“ Aigner sei der „bessere OB-Kandidat, als ich es gewesen wäre“.

Mehring äußerte sich am Mittwoch auch zu seinem starken Engagement im Augsburger Kommunalwahlkampf. Am Beispiel von Augsburg gehe es den Freien Wählern darum, das Thema Großstadt für sich aufzuschließen, nachdem die Partei ihre Klientel bisher vor allem auf dem Land hat. Ziel sei es, die Partei auf „ein neues Level zu heben“, indem man sich moderner, jünger, thematisch breiter und weiblicher aufstelle. Dieser „Frischzellenkur“ hätten sich die FW in Augsburg unterzogen. Die Stadtratsliste soll Mitte Oktober präsentiert werden. Mehring sagte auf Rückfrage, auch Parteichef Aiwanger unterstütze den Kurs, neue Wählerpotenziale in den Großstädten zu erschließen. Innerhalb der FW-Landtagsfraktion begann im Frühjahr eine Diskussion über die Ausrichtung der Partei und den starken Zuschnitt auf die Person Aiwanger, nachdem die Bundestags-Wahlergebnisse zu wünschen übrig gelassen hatten. Mehring bekräftigte aber, dass es keinen Streit gebe.