Patrizia Foundation fördert seit 25 Jahren weltweit soziale Projekte

Die international tätige Stiftung Patrizia setzt sich für Bildung von Kindern und Jugendlichen weltweit ein. Der Unternehmer Wolfgang Egger aus Augsburg ist Stiftungsgründer. Als geschäftsführender Direktor der Firma Patrizia SE erinnert sich Egger an die Erfolgsgeschichte der Stiftung: „Alle Kinder weltweit sollen durch Bildung ihren persönlichen Weg in ein selbstbestimmtes Leben finden können. Dieses Ziel verfolgen wir mit allem, was wir haben.“



1999 wurde die Patrizia Foundation unter dem Namen Patrizia KinderHaus Stiftung ins Leben gerufen. 25 Jahre sind vergangen, 25 Projekte stehen in der Geschichte der Stiftung. Seit Gründung hat die Stiftung nach eigenen Angaben rund 750.000 Kindern und jungen Menschen in den KinderHaus-Projekten weltweit die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben gegeben. Darunter sind auch zwei Projekte in Augsburg: Das Patrizia Child Care Augsburg in Zusammenarbeit mit dem Internationalen Kinderhaus Augsburg sowie das Patrizia Child Therapy Augsburg auf dem Ziegelhof in Kooperation mit der Stiftung Bunter Kreis.

Im Jahr 2025 finden einige Festveranstaltungen statt

Ganz offiziell feiert die Patrizia Foundation am Sonntag, 22. Dezember, ihren 25. Geburtstag. Einige weitere Veranstaltungen sind im Jahr 2025 geplant: eine Jubiläums-Charity-Gala in München am 27. März, ein Jubiläums-Sommerfest am 17. Juli als Doppeljubiläum vom KinderHaus-Projekt Ziegelhof mit dem Bunten Kreis sowie ein vorweihnachtliches Benefizkonzert in Augsburg im Winter 2025.

Ein Projekt in Südindien zeigt, wie die Hilfte vor Ort funktioniert

In Südindien ist ein Projekt, bei dem sich die Stiftung engagiert. Im Sommer 2019 wurde das Patrizia Child Care Porayar eröffnet. Das Mädchenwohnheim beherbergt aktuell 240 bedürftige Mädchen im Alter von fünf bis 17 Jahren. Die Kinder und jungen Frauen kommen ausnahmslos aus armen und familiär schwierigen Verhältnissen. Viele von ihnen sind Halb- oder Vollwaisen. Es entstand ein zweistöckiger Neubau mit sanitären Anlagen nach westlichem Standard. Das Wohnheim gewährt den Mädchen ein sicheres Zuhause mit familiärem Umfeld, festen Strukturen und Verantwortlichkeiten, informiert die Stiftung. Der riesige Innenhof mit großem Spielplatz biete viel Platz zum Spielen und Toben.