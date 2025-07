Patrizia kündigt Mietvertrag: Beim Vorzeige-Projekt am Hauptbahnhof läuft es nicht rund

Das Aurum (lateinisch für Gold) am Hauptbahnhof gilt als einer der Vorzeige-Bürokomplexe in Augsburg. Mit seiner goldenen Fassade, der markanten Architektur des renommierten dänischen Architekturbüro Larsen und seiner modernen Ausstattung soll es bei Mietern punkten und für Gäste, die Augsburg mit dem Zug erreichen, ein Hingucker sein. Doch offenbar läuft es bei der Fertigstellung des Aurum-Projekts nicht rund. Die Übergabe von Flächen an die Mieter verzögerte sich zuletzt immer wieder. Nun hat ein wichtiger Mieter, das Augsburger Immobilienunternehmen Patrizia, das rund ein Drittel der etwa 15.000 Quadratmeter Fläche beziehen wollte, den Mietvertrag gekündigt - noch bevor es eingezogen ist.

