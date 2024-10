Paviane aus Augsburger Zoo haben im Forschungslabor Nachkommen gezeugt

Es waren schwere Zeiten für den Augsburger Zoo. Vor rund einem Jahr gaben die Verantwortlichen um Direktorin Barbara Jantschke zwei Pavianmännchen an das Deutsche Primatenzentrum (DPZ) – eine Tierversuchseinrichtung – in Göttingen ab. Es folgten harsche Vorwürfe von Zoo-Unterstützern, Boykottaufrufe und eine öffentliche Kritik des grünen Umweltreferenten Reiner Erben an Jantschke. Die Empörung hat sich mittlerweile gelegt, zuletzt sorgte der Zoo mit neuen Tieren und hohen Besuchszahlen wieder für positive Schlagzeilen. Die Ereignisse um die Paviane rückten in den Hintergrund. Burghard und Klaus – so heißen die zwei Männchen – gehe es indes sehr gut in Göttingen, erklärt DPZ-Pressesprecherin Katharina Diederich nun auf Anfrage. Ihre Rolle ist klar bestimmt.

