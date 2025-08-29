Icon Menü
Augsburg

Priska und Hans-Peter Kahn: „Das Feinkost-Geschäft ist unser Leben“

Feinkost Kahn in der Annastraße ist seit Jahrzehnten eine Institution in Augsburg. Hans-Peter Kahn und seine Frau Priska geben Einblick in ihre Arbeit und ihr Privatleben.
Von Ina Marks
    Priska und Hans-Peter Kahn führen seit vielen Jahren den Feinkost Kahn in der Annastraße. Das Ehepaar kann sich ein Leben ohne das Geschäft und die Kunden kaum vorstellen.
    Priska und Hans-Peter Kahn führen seit vielen Jahren den Feinkost Kahn in der Annastraße. Das Ehepaar kann sich ein Leben ohne das Geschäft und die Kunden kaum vorstellen. Foto: Marcus Merk

    Das Ende seiner Krawatte steckt immer fest in der Knopfleiste seines blütenweißen Hemds. Schließlich soll sie nicht in Garnelen, OIiven und Co. baumeln, wenn Hans-Peter Kahn sich über die Theke voller Köstlichkeiten beugt. Das Geschäft Feinkost Kahn in der Annastraße ist eine namhafte Adresse. Entsprechend viel Wert legen Mitinhaber Hans-Peter Kahn und seine Ehefrau Priska auf Sauberkeit, Stil und eine freundliche Atmosphäre. Bei den Kahns stehen Kunden und Diskretion an erster Stelle. Das Ehepaar selbst nimmt sich gerne zurück. Doch wie herausfordernd ist es, seit Jahrzehnten jeden Tag gut gelaunt und zuvorkommend zu sein? Die Kahns gewähren einen Einblick in ihren Arbeitsalltag und in ihr Privatleben. Außerdem äußern sie einen Wunsch an die Stadt.

