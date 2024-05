Feinkostläden in Augsburg: Ein kulinarischer Überblick

Wer auf der Suche nach internationalen Delikatessen ist, muss dafür nicht extra den nächsten Urlaub planen. Hier gibt es einen Überblick über Feinkostläden in der Augsburger Innenstadt.

Aromatischer Käse aus Frankreich, geschmacksintensiver Parmaschinken aus Italien oder handgemachtes Olivenöl – Delikatessen aus dem Feinkostladen schmecken einfach anders als Supermarktware. Doch wo kaufe ich was? Wir haben eine Übersicht mit Feinkostläden in der Augsburger Innenstadt zusammengestellt.

Feinkost in Augsburg: Diese Läden gibt es in der Innenstadt

Feinkost Thassos

In der Viktualienhalle am Stadtmarkt findet sich seit vielen Jahren Thassos griechischer Feinkostladen. Hausgemachter Frischkäse, gefüllte Oliven oder original griechischer Joghurt – die Spezialitäten der griechischen Küche können sich Kunden über den Partyservice auch nach Hause liefern lassen.

Öffnungszeiten : Mo. - Fr. 8 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 14 Uhr

Mo. - Fr. 8 bis 18 Uhr, Sa. 8 bis 14 Uhr Adresse: Fuggerstr. 12a, 86150 Augsburg

Fuggerstr. 12a, 86150 Telefon: 0821/513401

0821/513401 E-Mail: info@feinkost-thassos.de

info@feinkost-thassos.de Website: www.feinkost-thassos.de

Am AugsburgStadtmarkt bietet Feinkost Thassos griechische Spezialitäten an. Foto: Arne Seyffert

Paganini Feinkost

Inhaberin Alexandra Bauer und Sommelier Ralph Althoff verköstigen Gäste in ihrem „Paganini“ nicht nur mit Wurst und Käse, sondern auch mit Weinen und Broten. Besonders beliebt sind die belegten Paganini und Ciabatte mit Schinkenspezialitäten und handwerklich hergestellten Käsesorten.

Öffnungszeiten : Di. - Fr. 9 bis 19 Uhr, Sa. 9 bis 18 Uhr

Di. - Fr. 9 bis 19 Uhr, Sa. 9 bis 18 Uhr Adresse: Rathausplatz 1, Eingang in der Philippine-Welser-Str. 5 1/2, 86150 Augsburg

Rathausplatz 1, Eingang in der Philippine-Welser-Str. 5 1/2, 86150 Telefon: 0821/50893910

0821/50893910 E-Mail: info@paganini-augsburg.de

info@paganini-augsburg.de Website: www.paganini-augsburg.de

K12 Wine

Designerin Anja, Sommelier Fabian und Software-Entwickler Max haben sich zusammen getan und das K12 gegründet. Ob im Laden oder zugehörigen Online-Shop – Weinliebhaber kommen hier wortwörtlich auf den Geschmack. Für gemütliche Abende bietet das K12 außerdem spezielle Weintastings an. Diese können beispielsweise auch als Teamevent stattfinden.

Öffnungszeiten : werden wöchentlich aktualisiert

werden wöchentlich aktualisiert Adresse: Kettengässchen 12, 86152 Augsburg

Kettengässchen 12, 86152 Telefon: 0821/567 614 04

0821/567 614 04 E-Mail: hello@k12.wine

hello@k12.wine Website: https://k12.wine/

Kolonial

Andrea Karl und Kurt Sauerlacher betreiben das „Kolonial“. Hier treffen zwei Leidenschaften aufeinander: Literatur und Feinkost. In einem Buch schmökern und dabei einen leckeren Espresso trinken, ist im Kolonial möglich. Weiterhin können Gäste sich durch ein Sortiment an verschiedenen Ölen, Gewürzen, Backwaren und Getränken stöbern.

Öffnungszeiten : Mo. -Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 16 Uhr

Mo. -Fr. 10 - 19 Uhr, Sa. 10 - 16 Uhr Adresse: Mittlerer Lech 2, 86150 Augsburg

Mittlerer 2, 86150 Telefon: 0821/50 870 106

0821/50 870 106 E-Mail: info@kolonial-augsburg.de

info@kolonial-augsburg.de Website: www.kolonial-augsburg.de

Chez Leo

Seit drei Jahren betreibt Léo Henri seinen Feinkostladen im Augsburger Domviertel. Hier gibt es nicht nur über 25 verschiedene Marmeladensorten zur Auswahl, sondern auch Sirup aus der Provence sowie französische Käse- und Gebäckspezialitäten.

Öffnungszeiten : Di. - Sa. 07 - 12.30 Uhr und 14.30 -18 Uhr

Di. - Sa. 07 - 12.30 Uhr und 14.30 -18 Uhr Adresse: Georgenstraße 1, 86152 Augsburg

Georgenstraße 1, 86152 Telefon: 0176 25338739

0176 25338739 E-Mail: Instagram-Account: chez.leo



Feinkost & Café Erbas

Den Stand "Feinkost und Café" in der Viktualienhalle gibt es seit 1991. Von frischer Pasta über Antipasti bis hin zu Humus und Zaziki gibt es viele verschiedene Köstlichkeiten zum Probieren. Wer Lust auf einen Espresso oder ein Glas Wein hat, kann hier verweilen.

Öffnungszeiten : Mo. - Fr. 8 -18 Uhr, Sa: 8 - 14 Uhr

: Mo. - Fr. 8 -18 Uhr, Sa: 8 - 14 Uhr Adresse: Stadtmarkt , 86150 Augsburg



, 86150 Telefon: 0821/515263

Gepps Feinkost

Besucher finden bei Gepps Feinkost nicht nur Saucen nach eigener Rezeptur, sondern auch ein großes Grillsortiment. Dabei steht nicht nur Fleisch im Vordergrund, sondern auch vegane und vegetarische Alternativen. Bequem einkaufen lässt es sich im zugehörigen Online-Shop.

Öffnungszeiten : Mo. - Sa. 09.30 Uhr - 20 Uhr

Adresse: Willy-Brandt-Platz 1, 86153 Augsburg

Telefon: 089/954539505

E-Mail: info@gepps.de

Viktualien Feinkost

In diesem Feinkostladen treffen regionale Produkte auf internationale Spezialitäten. Wer auf der Suche nach Italienischem Büffelmozzarella, Gourmetfleisch vom Simmentaler Rind oder frisch gebackenen Börek ist, wird im "Viktualien Feinkostladen" fündig.

Öffnungszeiten : Mo. - Sa. 7 - 20 Uhr

Adresse: Bäckergasse 4, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/561963

Feinkost Kahn

Seit mehr als 30 Jahre befindet sich "Feinkost Kahn" in der Annastraße am Augsburger Stadtmarkt. Kunden können sich vom Inhaber Hans-Peter Kahn und seinem Feinkostteam ausführlich beraten lassen. An der Frischetheke gibt es saisonale Feinkostsalate, Wurst- Schinken und internationale Käsesorten zum Probieren und Mitnehmen. Im zweiten Stockwerk können die Gäste im zugehörigen Restaurant schlemmen und genießen.

Öffnungszeiten : Mo. - Mi. 8- 19 Uhr, Do. - Fr. 8 - 20 Uhr, Sa. 8 - 18 Uhr

Adresse: Annastraße 16, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/312031

Feinkost Schwingenstein

Frischer Fisch, Hummer oder Austern gibt es im Feinkostladen Schwingenstein. Inhaber und Geschäftsführer ist seit über 20 Jahren Markus Häcker. Das Traditionsunternehmen verfügt zudem über einen eigenen Online-Shop. Hier lassen sich neben Fischkonserven auch jede Menge Dekoartikel rund ums Thema Fisch entdecken.

Öffnungszeiten : Mo. - Fr. 7 - 18 Uhr, Sa. 7 - 14 Uhr

Adresse: Annastraße 16, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/30134





Bei Feinkost Schwingenstein in Augsburg gibt es frischen Fisch. Foto: Deutsche See Fischmanufaktur/dpa (Symbolbildbild)

vomFass Augsburg

"Sehen - Probieren - Genießen" lautet das Motto des Unternehmens "vomFass", das auch in der Augsburger Innenstadt eine Filiale betreibt. Hier gibt es, wie der Name schon verrät, alles vom Fass: Verschiedene Öle, Essige und Spirituosen können auch als Geschenk verpackt eine große Freude bereiten. Natürlich darf auch ausgiebig verkostet werden.

Öffnungszeiten : Mo. - Fr. 10 - 18 Uhr, Sa. 10 - 16 Uhr

Adresse: Philippine-Welser-Straße 20, 86150 Augsburg

Telefon: 0821/50898285

E-Mail: support@vomfass.de

La Boqueria

Wer auf der Suche nach spanischen Delikatessen ist, findet diese bei "La Boqueria" in Augsburg oder im zugehörigen Online-Shop. Frische Tapas, vollmundigen Rotwein oder edle Fleischspezialitäten vom Ibérico-Schwein gibt es auch zum Mitnehmen. Viele Spezialitäten werden in Bio-Qualität angeboten. Wer im Restaurant essen möchte, sollte einen Tisch vorab online oder telefonisch reservieren.

Öffnungszeiten : Mi. - Do. 12 - 18 Uhr, Fr. - Sa. 12 - 21 Uhr

Adresse: Elias-Holl-Platz 6, 86150 Augsburg

Telefon: 0821 79673150

E-Mail: briefbox@laboqueria.de



Sollten wir einen Feinkostladen in der Augsburger Innenstadt in der Aufzählung vergessen haben, kontaktieren Sie uns gerne über die Kommentarfunktion. Wir fügen ihn hinzu.