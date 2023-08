Prozess in Augsbrug

Rentner attackiert Ehefrau – Augsburger Gericht sieht aber keine Tötungsabsicht

Plus Ein 75 Jahre alter Augsburger musste sich vor Gericht verantworten, weil er seine Frau angegriffen hatte. Den Gerichtssaal verlässt er aber als freier Mann.

Von Jan Kandzora

Es waren schwerwiegende Vorwürfe, die gegen einen 75-jährigen Augsburger im Raum standen: Die Staatsanwaltschaft Augsburg warf Hubert R. (Namen geändert) vor, seine Frau im Juli vergangenen Jahres massiv attackiert zu haben, in der Anklage ging es um versuchten Mord. Anlass der Tat: ein Streit um eine von der Frau einseitig annullierte Urlaubsreise, die das Ehepaar gemeinsam geplant hatte. Doch verurteilt wurde der Rentner nun nicht wegen Mordversuchs, sondern wegen gefährlicher Körperverletzung; er verließ das Landgericht als freier Mann.

Die Ermittler waren in der Anklage davon ausgegangen, dass Hubert R. offenbar schon länger Groll gegenüber seiner Ehefrau gehegt hatte, Renate R., 69 Jahre alt. Staatsanwalt Thomas Junggeburth schilderte zum Prozessstart im Juni, dass der 75-Jährige seiner Ehefrau vorgeworfen habe, heimlich Geld beiseitezulegen, ihm finanziell zu schaden. Eine dieser Auseinandersetzungen im Juli vergangenen Jahres führte laut Anklage zu einem Ausraster des heute 75-Jährigen. Seine Ehefrau habe ihrem Mann zuvor gesagt, dass sie einen gemeinsamen Urlaub storniert habe, sagte der Staatsanwalt. Am nächsten Morgen, so die Anklage, "ließ der Angeklagte im Schlafzimmer den Rollladen im Schlafzimmer nach unten und schloss das Fenster, welches zuvor gekippt gewesen war". Der Angeklagte soll gesagt haben, dass er seine Ehefrau nun umbringen werde – und danach auf die 69-Jährige eingeschlagen haben. Den Ermittlungen zufolge trat Hubert R. auch auf sein Opfer ein und würgte es, doch Renate R. konnte fliehen. Sie rannte zum Auto in die Garage und konnte davonbrausen.

