40-Jähriger unternimmt Spritztouren mit fremden Autos - die Besitzer machten es ihm einfach

Er war obdachlos. Er übernachtete in Gartenhäusern, hatte wenig Geld. Er besaß keinen Führerschein und kein Auto. Trotzdem wollte er gern ein paar Runden drehen, weil er Lust dazu hatte. „Es war ganz leicht“, bekannte der 40-Jährige, der jetzt vor Amtsrichter Matthias Nickolai auf der Anklagebank saß. Sein Trick, sich für eine Spritztour ans Steuer eines fremden Wagens setzen zu können, war simpel: Er hatte so lange geparkte Fahrzeuge abgeklappert, bis er ein vom Besitzer verlassenes Auto gefunden hatte, dessen Türen offen gewesen waren – und in dem der Zündschlüssel noch gesteckt hatte. Viermal hatte er innerhalb weniger Wochen zum Ende des Jahres 2024 Erfolg.

In einem Fall „klaute“ er einen abgestellten Polo in der Schillstraße gleich zweimal. Machte jeweils eine ausgedehnte Spritztour. Und stellte das Fahrzeug dann, als wäre nichts geschehen, wieder an der Stelle ab, an der er eingestiegen war. Juristisch gesehen handelt es sich bei derartigen Fahrten nicht um Diebstahl, sondern um einen „unbefugten Gebrauch eines Kraftfahrzeugs“. Offenbar nehmen es viele Autobesitzer nicht so genau mit der Sicherheit, parken ihren Wagen, steigen aus und lassen den Zündschlüssel stecken. Ziemlich kurios verlief ein weiterer „Ausflug“ des 40-Jährigen. Er „klaute“ nachts einen Toyota, drehte ein paar Runden durch Lechhausen, steuerte dann eine Tankstelle an, um auf die Toilette zu gehen. Er zog den Zündschlüssel sicherheitshalber ab. Pech, dass er ihn auf der Toilette verlor.

Prozess in Augsburg: Mann leidet unter psychischen Erkrankungen

Der Zufall wollte es aber, dass er gleich „umsteigen“ konnte. Denn vor der Tankstelle hatte ein Lieferwagenfahrer gestoppt, um sich ein Getränk im Shop zu kaufen. Er hatte den Schlüssel stecken lassen. Flugs setzte sich der Angeklagte ans fremde Steuer und brauste davon.

In dem Prozess vor dem Amtsgericht ging es nicht nur um die ungewöhnlichen Spritztouren des wohnungslosen Mannes: Mehrmals war er in Supermärkten beim Diebstahl von Getränken erwischt worden, einmal beim Schwarzfahren in der Tram. Staatsanwältin Daniela Weinig klagte ihn außerdem wegen Widerstands gegen Polizisten an. In einer Spielhalle in der Innenstadt hatte er im Laufe eines Tages offenbar sein ganzes Geld an den Automaten verloren. Deshalb sei er ausgerastet, habe in dem Spielsalon randaliert.

Die Aufsicht rief die Polizei. Und der Angeklagte wehrte sich gegen die Festnahme, sodass er gefesselt werden musste. Seit Anfang Februar saß der 40-Jährige, verteidigt von Cornelia McCready, in Untersuchungshaft. In der Verhandlung an drei Sitzungstagen offenbarte sich das von einem psychischen Leiden gezeichnete Leben des Angeklagten. Ein Arbeitsunfall mache ihn zum Frührentner. „Er lebt einsam und allein vor sich hin, hat keine sozialen Kontakte“, beschrieb ein psychiatrischer Gutachter die Situation des Angeklagten. Der hatte sogar gebeten, in Haft genommen zu werden, weil er zu viele dunkle Gedanken hege, wie er seinen Wunsch begründete.

Mann muss nach illegalen Spritztouren in Augsburg ins Gefängnis

Seit 20 Jahren ist er psychisch auffällig, leidet an einer Form der Schizophrenie. Immer wenn er die Medikation absetzt, neigt er impulsiv dazu, Straftaten zu begehen. Zwar sei die Steuerungsfähigkeit des Angeklagten erheblich vermindert, eine dauerhafte Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sei aber nicht gerechtfertigt, da der Angeklagte, so die Prognose, wohl künftig keine schweren Straftaten begehen werde, so der Gutachter.

Der Sachverständige riet zu niederschwelligen Maßnahmen wie einer Betreuung. Richter Nickolai sprach in seiner Urteilsbegründung die Tragik des Falles und die juristische Problematik an. An einer Inhaftierung führe kein Weg vorbei. Von der ausgesprochenen Strafe in Höhe von 16 Monaten hat der Angeklagte schon sechs Monate abgesessen. In der Restzeit kann er über eine mögliche Betreuung nachdenken, die ihm eine Rückkehr in ein normales Leben eröffnen würde.