Prozess in Augsburg

vor 17 Min.

Bankräuber soll 400.000 Euro erbeutet haben - und bestreitet die Tat

Die Staatsanwaltschaft will Rahim D. Taten in Augsburg nachweisen.

Plus Rahim D. brach aus einem Gefängnis aus, lebte im Untergrund – und wurde 2021 gefasst. Die Staatsanwaltschaft Augsburg ist sich sicher, ihm drei Taten nachweisen zu können.

Von Jan Kandzora

Als der Prozess beginnt, vermisst der Bankräuber seine Brille. Die Verhandlung gegen Rahim D. ist vor der 14. Strafkammer des Landgerichtes Augsburg gerade gestartet, da hat der Angeklagte eine Bitte. Auf der Fahrt vom Gefängnis zum Gericht habe er einige persönliche Gegenstände abgeben müssen und sie bislang nicht zurückerhalten, sagt er. Ohne Sehhilfe könne er aber die Staatsanwältin und den Gutachter auf der anderen Seite des Raumes nicht erkennen. Wer noch vor Anklageverlesung erst einmal das Wort ergreift, erweckt nicht den Eindruck, als schüchtere ihn die Situation im Gerichtssaal ein; der 55-Jährige gibt sich selbstbewusst, redegewandt, teils auch humorvoll. Als die Vorsitzende Richterin Cornelia Böttcher den gebürtigen Türken fragt, ob er der Verhandlung folgen könne, sagt dieser, er habe erfahren, dass in Augsburg zum Glück nur wenig Bairisch gesprochen werde, das sei also kein Problem. Was ihm die Staatsanwaltschaft vorwirft, ist indes weniger witzig.

Wie mehrfach berichtet, soll Rahim D. in den Jahren 2015 und 2016 mehrere Banken in Augsburg überfallen und dabei insgesamt fast 400.000 Euro erbeutet haben. Es sind spektakuläre Fälle, die ihm die Ermittler zuordnen, etwa ein Bankraub in einer Sparkassen-Filiale in der Wertinger Straße im Bärenkeller im April 2015. Damals betrat ein maskierter Mann kurz nach Ladenschluss die Bank, bedrohte Angestellte mit vorgehaltener Pistole, forderte Geld. Aus einem Tresor erbeutete er Bargeld im "unteren sechsstelligen Bereich", wie die Polizei später mitteilte. Konkret floh der Täter mit mehr als 200.000 Euro.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen