Nach Jahren auf der Flucht: Polizei fasst mutmaßlichen Augsburger Bankräuber

Plus Rahim D., 53, soll in Augsburg mehrere Banken überfallen haben. Er lebte fast 15 Jahre im Untergrund - und wurde nun doch noch gefasst.

Von Jörg Heinzle

Seit fünf Jahren wussten die Ermittler der Kripo schon, wer für eine Serie von Banküberfällen in Augsburg verantwortlich sein könnte. Doch lange schien es so, als sei Rahim D., 53, nicht zu fassen. Auch andernorts in Deutschland, etwa in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, hat er womöglich eine Reihe von Banken überfallen. Nach dem untergetauchten Kriminellen, der im Jahr 2007 aus einem Gefängnis aufgebrochen war, wurde intensiv gefahndet - er gilt als gefährlich. Nun ist er den Fahndern doch noch ins Netz gegangen. Wie er gefasst wurde und wie man ihm die Augsburger Banküberfalle nachweisen will.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

