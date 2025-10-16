Städtischer Mitarbeiter behielt bar bezahlte Gebühren für sich

Mag sein, dass es nicht sein Traumjob gewesen ist. Aber er hatte bei der Stadt Augsburg einen sicheren, mit über 4000 Euro gut bezahlten Arbeitsplatz. Beides hat der 34-Jährige, verheiratet und Vater zweier Kinder, in diesem Jahr verloren. Als Mitarbeiter beim Bürgeramt an der Blauen Kappe hat er 4445 Euro veruntreut. Gestern wurde er vor dem Amtsgericht dafür zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und neun Monaten verurteilt, zudem muss er 180 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten. In 32 Fällen hatte der Angestellte Einnahmen nicht an die Stadtkasse weitergeleitet.

Der Angeklagte wirkte aufrichtig, als er zu Prozessbeginn nicht seinen Verteidiger für sich sprechen ließ, sondern selbst das Wort ergriff. „Ich schäme mich“, leitete er sein Geständnis ein und entschuldigte sich bei seinem Arbeitgeber. Der 34-Jährige gestand, das Geld für den Kauf von Kokain entwendet zu haben. Der Verwaltungsfachwirt war bei der Stadt zuständig für die An-, Um- und Abmeldung von Fahrzeugen; wer etwa ein rotes Kennzeichen benötigte, kam zu ihm. Dabei fielen Gebühren an, mal waren es 40 Euro, mal mehr als 200 Euro. Es gab Antragsteller, die die städtische Dienstleistung gleich bar bezahlen wollten. Auch gaben einige Fahrzeughalter bei der Polizei an, vom Angeklagten dazu gedrängt worden zu sein. Ulrich Swoboda, sein Verteidiger, erklärte daraufhin, Barzahlungen seien von der Stadt früher und auch jetzt Praxis und „nicht explizit verboten“.

Prozess in Augsburg: Städtischer Mitarbeiter steckt Gebühren heimlich an

Der Schwindel flog im Dezember 2024 auf, als ein Kollege den Angeklagten vertrat. Sein Vertreter hatte einem Fahrzeughalter ausstehende Gebühren angemahnt. Doch dieser konnte eine Quittung vorlegen, bezahlt zu haben. Die Stadt erstattete daraufhin im Januar dieses Jahres Stadt Strafanzeige. Wie im Prozess zur Sprache kam, könnte der Angeklagte noch deutlich mehr Geld veruntreut haben. Die Kripo ermittelte weitere 95 Fahrzeughalter, die ebenfalls bar bezahlt hatten. In diesen Fällen ließ sich allerdings nicht mehr zweifelsfrei aufklären, ob er es in die eigene Tasche gesteckt hatte.

Nach Aussage des Angeklagten hatte seine Drogenkarriere 2016 begonnen. Er habe einiges ausprobiert, auch während seiner Ausbildung zum Verwaltungsfachwirt, sei einige Zeit clean gewesen. Ab 2022 sei er dem Kokain verfallen. Er habe täglich geschnupft. Was ins Geld geht. Auf dem Schwarzmarkt kostet ein Gramm Kokain 80 Euro. Spuren seines Kokainkonsums fand die Kripo bei einer Hausdurchsuchung.

Nach dem Urteil muss der Angeklagte der Stadt den nachgewiesenen Schaden in Höhe von 4445 Euro erstatten. Das Gericht machte dem 34-Jährigen zur Auflage, in den nächsten drei Jahren regelmäßigen seinen Urin kontrollieren zu lassen, um nachzuweisen, dass er nicht wieder Drogen konsumiert. Um von seiner Sucht freizukommen, hat er sich vor zwei Monaten in eine Klinik einweisen lassen.