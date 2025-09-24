Icon Menü
Verlobt oder nicht – hat ein Anwalt eine Zeugin zu einer Falschaussage angestiftet?

Ein Augsburger Strafverteidiger ist derzeit in ungewohnter Rolle im Amtsgericht zu finden: als Angeklagter. Es geht um den Verdacht einer nur behaupteten Verlobung.
Von Peter Richter
    Ein Augsburger Anwalt steht derzeit im Fokus der Justiz. Er soll eine Frau dazu gebracht haben, eine Verlobung zu behaupten, die in Wirklichkeit gar nicht bestand. Foto: Oliver Berg, dpa (Symbol)

    Der Mann, der frühmorgens im Gerichtssaal neben zwei Anwälten sitzt, bietet an diesem Tag einen ungewohnten Anblick. Er trägt, anders als sonst, nicht die schwarze Anwaltsrobe. Kein Wunder, der 54-Jährige, ein in Augsburg bekannter Strafverteidiger, ist selbst angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, eine Zeugin zur Falschaussage gebracht zu haben, um seinen Mandanten zu schützen. Im Juristendeutsch ist dies eine Anstiftung zur falschen, uneidlichen Aussage in Tateinheit mit Strafvereitelung.

