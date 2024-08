Vergewaltigung in Donauwörther Straße: Verdächtiger soll vor Gericht

Ein 30 Jahre alter Mann, der an Heiligabend 2022 eine Frau in Oberhausen vergewaltigt haben soll, muss sich voraussichtlich im Laufe der kommenden Monate vor dem Landgericht Augsburg verantworten. Die Staatsanwaltschaft hat den Mann inzwischen angeklagt, wie ein Sprecher des Gerichtes auf Anfrage bestätigt. Wie berichtet, war der Verdächtige im März aus seinem Heimatland Polen nach Deutschland ausgeliefert worden; seither sitzt er hier in Untersuchungshaft. Er soll für eine Tat verantwortlich sein, die für viele Frauen ein Albtraum ist: eine Vergewaltigung aus dem Nichts. Die Beamten der Kriminalpolizei in Augsburg haben nach Informationen unserer Redaktion ermittelt, dass der sexuelle Übergriff mit großer Brutalität ausgeführt worden sein muss.

Jan Kandzora

Augsburg

Vergewaltigung