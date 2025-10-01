Icon Menü
Psychische Ausraster: Polizei weist immer mehr Menschen ins Augsburger BKH ein

Augsburg

„Wir sind jetzt schon am Limit“: Polizei weist immer mehr Menschen ins Bezirkskrankenhaus ein

Häufig rückt die Augsburger Polizei wegen Menschen aus, die sich in psychischen Ausnahmezuständen befinden. Meist kommen dieses ins BKH. Dort wird wohl ein trauriger Rekord geknackt.
Von Ina Marks
    • |
    • |
    • |
    Polizei und Rettungsdienst am Augsburger Königsplatz: Immer öfter werden Menschen mit psychischen Krisen von der Polizei ins Bezirkskrankenhaus gebracht.
    Polizei und Rettungsdienst am Augsburger Königsplatz: Immer öfter werden Menschen mit psychischen Krisen von der Polizei ins Bezirkskrankenhaus gebracht. Foto: Alexander Kaya (Symbolbild)

    Die Situation in der Wohnung in Lechhausen war offenbar so kritisch, dass die Polizisten den 27-Jährigen mit einem Taser – einer Elektroschockpistole – kurzzeitig außer Gefecht setzten. Der junge Mann war mit einem Messer bewaffnet und damit zuvor bei einem Streit auf seinen Mitbewohner losgegangen. Der Tatverdächtige befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Ein gefährlicher Zustand, weil der Betroffene in dem Moment unberechenbar ist. Die Polizei brachte den Mann ins Augsburger Bezirkskrankenhaus. Es ist kein Einzelfall. Dem Ärztlichen Direktor des BKH, Prof. Alkomiet Hasan, bereitet eine Entwicklung große Sorge. Hasan schlägt deshalb Alarm.

