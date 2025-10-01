„Wir sind jetzt schon am Limit“: Polizei weist immer mehr Menschen ins Bezirkskrankenhaus ein

Die Situation in der Wohnung in Lechhausen war offenbar so kritisch, dass die Polizisten den 27-Jährigen mit einem Taser – einer Elektroschockpistole – kurzzeitig außer Gefecht setzten. Der junge Mann war mit einem Messer bewaffnet und damit zuvor bei einem Streit auf seinen Mitbewohner losgegangen. Der Tatverdächtige befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand. Ein gefährlicher Zustand, weil der Betroffene in dem Moment unberechenbar ist. Die Polizei brachte den Mann ins Augsburger Bezirkskrankenhaus. Es ist kein Einzelfall. Dem Ärztlichen Direktor des BKH, Prof. Alkomiet Hasan, bereitet eine Entwicklung große Sorge. Hasan schlägt deshalb Alarm.
Augsburg
